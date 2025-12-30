特普再通電話 不滿烏無人機襲普京官邸 特朗普：時機不對

美國總統特朗普周一連續第2天與俄羅斯總統普京通電話，指普京告訴他，烏克蘭試圖以無人機攻擊普京位於俄國北部的官邸，他得悉後相當憤怒，直指目前不是做這種事的合適時機。

俄羅斯外長拉夫羅夫較早時指，烏克蘭28日深夜至29日用91架遠程攻擊無人機襲擊普京位於俄西北部諾夫哥羅德州的官邸，俄方將予以還擊，現已確定還擊的目標和時間。拉夫羅夫說，俄方防空部隊摧毀所有來襲無人機，暫無人員傷亡或無人機殘骸墜地造成損失的報告。拉夫羅夫還表示，俄方無意退出圍繞烏克蘭問題與美國的談判進程，但於烏方上述行徑，俄方將重新審視己方談判立場。

特朗普對烏無人機被指襲普京官邸表示憤怒。法新社

俄指烏出動91架無人機襲普京官邸，令普京不滿。美聯社

澤連斯基否認烏無人機襲普京官邸。法新社

特朗普向普京說明與澤連斯基（左）的會談情況。路透社

烏克蘭總統澤連斯基則稱俄方說法「純屬捏造」，指俄方試圖破壞烏方與特朗普團隊的合作成果。

特朗普對烏攻擊表憤怒

特朗普則告訴記者：「我不喜歡這樣，這不好。我今天從普京總統那裡得知這件事，我對此相當憤怒。這是一個敏感時期，現在不是時候。進攻是一回事，因為他們本來就在進攻，但攻擊他的房子是另一回事，目前不是做這事情的合適時機。」

當被記者問到是否有這類襲擊的任何證據時，特朗普說道：「我們拭目以待。」

形容與普京通話富有成效

但特朗普後來提到，他暫時不了解具體情況，稱俄方說法可能不實，襲擊並未發生。他還形容今次跟普京通話是「非常好的對話，富有成效」。

特朗普談到結束俄烏戰爭的和平談判時則說：「我們有一些非常棘手的難題。」

而俄羅斯總統助理烏沙科夫指，特朗普向普京介紹了澤連斯基團隊朝著達成解決方案方向取得的進展，但俄方認為，這些進展仍為烏方日後以各種說辭逃避責任留下餘地。

烏沙科夫說，普京在通話時提請特朗普注意，就在美方認為海湖莊園會晤取得成功後，烏方大規模出動遠程無人機襲擊位於俄諾夫哥羅德州的總統官邸，這類行動將得到「最嚴厲回應」。

普京：重新審視俄與烏談判立場

普京強調，俄方將繼續與美方密切合作以尋求實現和平的途徑，但鑑於烏方此次襲擊，俄方將不得不重新審視「此前階段取得的一系列協商結果和初步形成的俄方相關立場」。

根據烏沙科夫的說法，特朗普對俄方講述的無人機襲擊一事感到「震驚和憤怒」，稱他無法想象這種「瘋狂行徑」，並表示「幸好」沒向烏方提供美制「戰斧」巡航導彈。

俄羅斯官方或媒體沒有披露無人機襲擊發生時普京身在何處。對於襲擊目的，俄羅斯《共青團真理報》網站一篇評論文章指出，烏方試圖通過此舉向一些夥伴國家展示其依然有能力發動襲擊，烏方或許試圖通過發動襲擊引起俄方猛烈還擊，以此為由「煽動恐俄」。