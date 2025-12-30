金正恩視察火箭炮生產 或可攜核彈頭 成戰略攻擊武器

在歲末年初之際，北韓領袖金正恩連日出席軍事相關活動，包括視察核動力潛艇建造項目、視察新型高空長程防空導彈試射和長程戰略巡航導彈發射訓練現場，以及視察導彈和炮彈生產廠，指出新型武器系統已具有「消滅敵人」的能力。分析指，該火箭武器系統或可攜帶核彈頭，成為戰略攻擊武器。

強調火炮武器更新升級必要性

北韓官方朝中社周二（30日）報道，金正恩28日對重要軍工企業進行了現場指導，了解將列裝朝軍主要部隊的火箭炮生產情況，強調火炮武器系統更新升級的必要性。

報道指金正恩評價稱，這一火箭炮武器系統將成為朝軍主力打擊手段，完全改變北韓炮兵武力的架構。這一武器系統在軍事作戰中被大量集中利用，具有高精度和令人驚恐的破壞力，既能以集中性和突襲性的打擊掃蕩敵人，又能用作戰略攻擊手段，是名副其實的超強力武器系統。

南韓韓聯社分析，金正恩所謂「能用作戰略攻擊手段」的說法，可被解讀為該火箭武器系統可攜帶核彈頭。據預測，北韓將在明年初的勞動黨九大上提出將核武力量和常規武器整合的朝鮮式「核常一體化」（CNI）戰略，並強調武力現代化。金正恩今次視察也可能出於這種考量。

美智庫研究：若襲首爾僅1小時釀萬人傷亡

分析家長期以來認為，北韓龐大的炮兵武庫是其戰略的核心，一旦朝鮮半島爆發衝突，這些武器將發揮關鍵作用。

美國智庫蘭德公司2020年的研究評估顯示，如果北韓的炮兵系統瞄準南韓首都首爾等主要人口中心，僅1小時就能造成1萬人傷亡。

近年來，平壤也大幅增加了導彈試射。

分析人士稱，此舉旨在提升精確打擊能力，挑戰美國和南韓，並在可能向俄羅斯出口武器前進行武器測試。