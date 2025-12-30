Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金正恩視察火箭炮生產 或可攜核彈頭 成戰略攻擊武器

即時國際
更新時間：08:30 2025-12-30 HKT
發佈時間：08:30 2025-12-30 HKT

在歲末年初之際，北韓領袖金正恩連日出席軍事相關活動，包括視察核動力潛艇建造項目、視察新型高空長程防空導彈試射和長程戰略巡航導彈發射訓練現場，以及視察導彈和炮彈生產廠，指出新型武器系統已具有「消滅敵人」的能力。分析指，該火箭武器系統或可攜帶核彈頭，成為戰略攻擊武器。

強調火炮武器更新升級必要性

北韓官方朝中社周二（30日）報道，金正恩28日對重要軍工企業進行了現場指導，了解將列裝朝軍主要部隊的火箭炮生產情況，強調火炮武器系統更新升級的必要性。

相關新聞：
北韓試射長程巡航導彈 金正恩：無限發展核戰鬥力

金正恩視察火箭炮生產情況。法新社
金正恩視察火箭炮生產情況。法新社
金正恩視察導彈和炮彈生產廠。法新社
金正恩視察導彈和炮彈生產廠。法新社
北韓日前試射長程巡航導彈。路透社
北韓日前試射長程巡航導彈。路透社

報道指金正恩評價稱，這一火箭炮武器系統將成為朝軍主力打擊手段，完全改變北韓炮兵武力的架構。這一武器系統在軍事作戰中被大量集中利用，具有高精度和令人驚恐的破壞力，既能以集中性和突襲性的打擊掃蕩敵人，又能用作戰略攻擊手段，是名副其實的超強力武器系統。

南韓韓聯社分析，金正恩所謂「能用作戰略攻擊手段」的說法，可被解讀為該火箭武器系統可攜帶核彈頭。據預測，北韓將在明年初的勞動黨九大上提出將核武力量和常規武器整合的朝鮮式「核常一體化」（CNI）戰略，並強調武力現代化。金正恩今次視察也可能出於這種考量。

美智庫研究：若襲首爾僅1小時釀萬人傷亡

分析家長期以來認為，北韓龐大的炮兵武庫是其戰略的核心，一旦朝鮮半島爆發衝突，這些武器將發揮關鍵作用。

美國智庫蘭德公司2020年的研究評估顯示，如果北韓的炮兵系統瞄準南韓首都首爾等主要人口中心，僅1小時就能造成1萬人傷亡。

近年來，平壤也大幅增加了導彈試射。

分析人士稱，此舉旨在提升精確打擊能力，挑戰美國和南韓，並在可能向俄羅斯出口武器前進行武器測試。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
影視圈
11小時前
成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題
成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題
影視圈
12小時前
央視新聞聯播播出解放軍無人機飛過台北101的畫面。
00:17
圍台軍演︱解放軍無人機罕見飛過台北101 微博「示威」發帖：你就在我的舷窗下︱有片
即時中國
13小時前
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
食用安全
22小時前
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
影視圈
11小時前
紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
01:00
車Cam｜紅磡馬頭圍道27歲女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
突發
15小時前
大埔女子聲稱不滿牛肉質素 大鬧火鍋店亂扔碗碟 再反抗警員遭噴椒制服｜有片
02:09
大埔女子聲稱不滿牛肉質素 大鬧火鍋店亂扔碗碟 再反抗警員遭噴椒制服｜有片
突發
11小時前
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
旅遊
17小時前
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
影視圈
19小時前
80年代TVB花旦罕有近照曝光 將「復出」與萬綺雯合體 曾傳戀張國榮48歲結婚曾想生B
80年代TVB花旦罕有近照曝光 將「復出」與萬綺雯合體 曾傳戀張國榮48歲結婚曾想生B
影視圈
23小時前