特朗普晤內塔尼亞胡商討加沙停火 暗示或支持再次打擊伊朗

美國總統特朗普周一在海胡莊園與以色列總理內塔尼亞胡會晤，特朗普重申哈馬斯必須解除武裝，並暗示若伊朗持續發展彈道導彈及核武計劃，他不排除支持以色列再度對伊朗發動攻擊。

特朗普：與以色列幾乎沒有分歧

兩人在會談後舉行記者會。特朗普表示，他與以色列總理內塔尼亞胡會談時，已就哈馬斯解除武裝問題深入討論，並強調哈馬斯將只獲得「非常短的時間」交出武器，否則將面臨嚴重後果。

特朗普稱，若哈馬斯拒絕解除武裝，「將要付出代價」，並形容後果將是「可怕的」。他又稱，若哈馬斯不配合，其他支持達成協議的國家將會「介入並將其徹底消滅」，認為解除武裝是實現中東和平的必要條件。

特朗普重申，美國在此次會談後將繼續全力支持以色列，形容雙方在多項議題上已達成大量共識，「彼此之間幾乎沒有分歧」。

內塔尼亞胡稱，將向特朗普頒授「以色列獎」（Israel Prize），表揚其對以色列及猶太人民的貢獻。他表示，該獎項在以色列近80年歷史中從未頒授予非以色列人，此舉屬破格安排。

內塔尼亞胡說：「特朗普總統多次打破慣例，起初令人驚訝，但最終證明是正確的。因此我們也決定打破一項慣例，將以色列獎頒予一位非以色列人。」他補充，有關決定已由教育部長於午餐會上正式公布。

談及伊朗問題，特朗普警告德黑蘭正試圖「重新建立實力」，並指美方將剷除任何企圖。他表示，雖然尚未證實，但若伊朗「行為不當」，美國將作出「非常強而有力的回應，可能比上一次更猛烈」。美國曾於今年7月空襲伊朗三個核設施。特朗普同時表示，伊朗原本有機會與美方達成協議，「但他們沒有把握」，並透露美國仍願意與伊朗進行雙邊對話。

至於約旦河西岸問題，特朗普坦言美以雙方並非完全立場一致。他回應記者提問時說，雙方已就西岸問題討論多時，「但未能百分之百達成共識」，惟未有進一步說明分歧內容，只表示相信內塔尼亞胡「會作出正確決定」。