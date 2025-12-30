Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

土耳其警方與伊斯蘭國武裝分子交火 3警員及6名武裝分子死亡

即時國際
更新時間：05:50 2025-12-30 HKT
發佈時間：05:50 2025-12-30 HKT

土耳其內政部長耶爾利卡亞（Ali Yerlikaya）表示，土耳其西北部周一發生警方與「伊斯蘭國」武裝分子的激烈槍戰，造成3名土耳其警員及6名武裝分子死亡。事件發生前一周，當局曾拘捕逾100名涉嫌策劃聖誕及新年襲擊的「伊斯蘭國」成員。

耶爾利卡亞指出，警方在馬爾馬拉海沿岸、伊斯坦布爾以南的亞洛瓦（Yalova）鎮一處住宅展開突擊行動時，與武裝分子爆發交火，另有8名警員及1名安全部隊人員受傷。當局於周一清晨在全國多地突擊搜查逾100個地點。

耶爾利卡亞向記者表示，警方懷疑有武裝分子藏匿於亞洛瓦該處住宅內，於深夜展開突襲。行動中被擊斃的武裝分子全為土耳其公民，並稱警方成功將屋內的5名婦女及6名兒童安全帶離現場。他補充，過去一個月內警方共拘捕138名「伊斯蘭國」疑犯，並於周一清晨在15個省份、108個不同地點同步展開行動。

事件造成3名土耳其警員死亡。路透社
伊斯坦布爾以南的亞洛瓦（Yalova）鎮展開突擊行動。路透社
土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）在社交平台X發文，向殉職警員家屬致哀，並表示土耳其將繼續在國內及境外，打擊「威脅人民和平及國家安全、滿手鮮血的惡徒」。

隨着伊斯蘭國近年在全球重新活躍，土耳其今年已加強針對該組織的打擊行動。上周，美國在尼日利亞西北部對「伊斯蘭國」武裝分子發動空襲；而澳洲警方亦表示，本月在悉尼邦迪海灘一場猶太節慶活動發動襲擊的兩名槍手，疑受到「伊斯蘭國」思想影響。12月19日，美軍亦曾在敘利亞對數十個「伊斯蘭國」目標發動大規模空襲，報復早前美方人員遇襲事件。

