特朗普稱美方空襲委內瑞拉碼頭 指設施用作毒品走私

即時國際
更新時間：04:20 2025-12-30 HKT
發佈時間：04:20 2025-12-30 HKT

美國總統特朗普表示，美國已「打擊」一處沿岸碼頭設施，指該地點被用作涉嫌載運毒品船隻的裝貨地點，但美方未有披露行動詳情。

特朗普在佛羅里達州會晤以色列總理內塔尼亞胡期間稱：「在碼頭裝載毒品船隻的地區發生了一次重大爆炸。他們在那裏把船裝滿毒品，我們打擊了所有船隻，現在也打擊了該區域。那是他們執行行動的地方，而那裏已經不存在了。」

特朗普拒絕透露是由美軍還是中央情報局（CIA）執行有關行動，亦未確認是否發生於委內瑞拉境內。他表示：「我知道是誰做的，但我不想說。不過你知道，那是在沿岸地帶。」

特朗普首次提及相關行動是在上周五，他談及美國針對涉嫌運毒船隻的打擊行動，並指自9月初以來，至少已有29次已知空襲，造成最少105人死亡。他當時說：「他們有一個大型工廠或設施，是船隻出發的地方。兩晚前，我們摧毀了它，我們狠狠地打擊了他們。」然而，特朗普未有在訪問中交代進一步細節。

過往每次針對船隻的打擊行動，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）或美軍官方社交平台通常都會公布，但今次並未見相關通報。

五角大樓周一將查詢轉交白宮處理，白宮暫未回應。委內瑞拉政府新聞辦亦未即時回應。

