委內瑞拉本土首遭美攻擊 特朗普：目標為毒品裝載點 海上掃毒增至107死

美國軍方周一在東太平洋國際水域襲擊一艘涉嫌走私毒品的船隻，擊斃2人。根據特朗普政府公布的數據，已知此類船隻打擊行動自9月初以來累計達30宗，死亡人數上升到至少107人。與此同時，美國總統特朗普指，美國已經打擊委內瑞拉沿岸一處將毒品裝載至船隻的碼頭設施。這是美軍對馬杜羅政府展開施壓行動以來，美國首次已知在委內瑞拉境內執行地面攻擊行動。

東太平洋再有船隻遇襲 接連2次爆炸

美軍南方司令部在社交平台X發文指出，「情報證實該艘涉嫌運毒的船隻正沿著東太平洋知名的毒品走私路線航行，並參與毒品走私行動。有2人在今次打擊行動中喪生。

相關新聞：

白宮下令軍方隔離委內瑞拉石油

特朗普證實美軍攻擊委內瑞拉本土碼頭設施。美聯社

美國軍方周一在東太平洋國際水域襲擊一艘涉嫌走私毒品的船隻，擊斃2人。法新社

美軍在海上掃毒的行動已增至107人死。路透社

委內瑞拉一處碼頭設施遭到美軍攻擊。路透社

貼文並未說明攻擊發生的具體位置。軍方表示，行動中無美方人員受傷。

而在社交媒體發布的攻擊影片顯示，一艘在水面航行的船隻遭遇襲擊後，接連出現2次爆炸。

特朗普：要遏止毒品流入美國

特朗普表示，這些攻擊行動是為了遏止毒品流入美國，所必須採取的升級手段，並指出美國正與販毒集團發生「武裝衝突」。

除此之外，特朗普政府也在該區域增派軍力，作為對委內瑞拉總統馬杜羅升高施壓行動的一環；馬杜羅已在美國遭到「毒品恐怖主義」指控。

而特朗普周一在佛州海湖莊園會見以色列總理內塔尼亞胡時，被記者問及「委內瑞拉發生爆炸」一事。他表示美國「打擊」了一處沿岸碼頭設施，指控該處是載運毒品船隻「裝貨」的地點。

美軍炸委內瑞拉碼頭 打擊毒品裝載上船

特朗普說：「在他們把毒品裝載上船的碼頭區發生了一次重大爆炸。他們把毒品裝上船，所以我們襲擊了所有船隻，現在我們又襲擊了該區域。這是毒品投放區域。那是他們投放毒品的地方。現在那裡已經不復存在了。」

除了打擊行動，特朗普政府這個月還推出新策略，在委內瑞拉外海扣押了2艘遭制裁的油輪，並追查第3艘。此舉已導致部分制裁油輪開始繞道避開這個南美洲國家。

馬杜羅堅稱，美國行動的真正目的是要將他趕下台。特朗普數月來也曾暗示，美軍可能會針對委內瑞拉，甚至是其他國家展開地面攻擊。