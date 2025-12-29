緬甸選舉︱消息：親軍方政黨贏得首階段多數議席

緬甸周日展開推翻民主政府近5年以來的首次選舉。親軍方政黨「聯邦團結發展黨」（USDP）消息人士周一表示說，該黨在軍政府主導選舉的第1階段「贏得多數席次」。民主監督組織之前警告，這次選舉將鞏固軍方統治。

總部設於奈比都的聯邦團結發展黨人員表示：「根據各方報告，USDP在全國各地多數選區領先。」這名人員因未獲授權對媒體發言而要求匿名。

選人名單幾全由軍方盟友組成

相關新聞：緬甸政變｜5年來首次「民主選舉」揭幕 20%地區不投票合法性存疑

緬甸聯邦選舉委員會（Myanmar's Union Election Commission）目前尚未公布正式結果，後續還預計於1月11日及25日舉行兩輪投票。

法新社報道，緬甸軍方於2021年發動政變奪權，但於昨天展開為期1個月、分階段進行的選舉，軍方承諾將權力歸還給人民。遭解散的民主領袖昂山素姬所屬政黨未出現在選票上，而她自軍方政變引發內戰以來，至今仍遭囚禁。



相關新聞：緬甸政變後首場大選周拉開帷幕 西方斥騙局

投票多為年長選民

關注團體、西方外交官及聯合國人權事務高級專員都譴責這場選舉，理由是當局嚴厲打壓異議人士，且候選人名單幾乎全由軍方盟友構成。



有指，前幾次選舉踴躍排隊投票的年輕人，在今次軍方主導的選舉中明顯缺席，出門投票者以年長選民為主。