美婦迪士尼遊後殺子 自首前冷靜報警
更新時間：16:03 2025-12-29 HKT
美國加州發生駭人倫常命案，一名母親疑犯涉嫌在汽車旅館內刺死11歲兒子，事後冷靜報警自首。警方在現場發現死者遺體旁散落多件迪士尼紀念品，案發前母子曾一同在迪士尼樂園度假。
狠母旅館内殺11歲兒 案發前剛結束迪士尼之旅
事發於本年3月19日上午，位於加州聖塔安那（Santa Ana）的拉昆塔旅館（La Quinta Inn）接獲警方登門調查。警方接報指，一名女子主動致電承認殺害兒子。警員進入房間後，發現男童倒臥床上，身中多刀，當場宣佈死亡，現場發現一把疑為兇器的刀。
涉案女子為48歲的拉瑪拉朱（Saritha Ramaraju）。警方表示，她報警時神情冷靜，並稱在案發後吞服不明物質。她隨後被送院救治，情況穩定後即被拘捕。拉瑪拉朱在警方訊問下承認殺害親生兒子亞廷（Yatin Ramaraju），當局已就謀殺罪及使用致命武器等罪名起訴。
細節令人心碎
橙縣地方檢察官辦公室公佈了更多令人心碎的細節：男童父母已離婚，男童平日由父親照料。該命案發生於監護人探視期間，拉瑪拉朱為他們兩人購買了三天的迪士尼樂園門票，而就在度假結束後，這名11歲的受害者被殺害，他原本計劃當天返回父親身邊。
