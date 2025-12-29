Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美婦迪士尼遊後殺子 自首前冷靜報警

即時國際
更新時間：16:03 2025-12-29 HKT
發佈時間：16:03 2025-12-29 HKT

美國加州發生駭人倫常命案，一名母親疑犯涉嫌在汽車旅館內刺死11歲兒子，事後冷靜報警自首。警方在現場發現死者遺體旁散落多件迪士尼紀念品，案發前母子曾一同在迪士尼樂園度假。

狠母旅館内殺11歲兒 案發前剛結束迪士尼之旅

事發於本年3月19日上午，位於加州聖塔安那（Santa Ana）的拉昆塔旅館（La Quinta Inn）接獲警方登門調查。警方接報指，一名女子主動致電承認殺害兒子。警員進入房間後，發現男童倒臥床上，身中多刀，當場宣佈死亡，現場發現一把疑為兇器的刀。  

相關閲讀：巴黎迪士尼清潔人員罷工 園區滿地垃圾夢幻不再 數千遊客掃興失望

涉案女子為48歲的拉瑪拉朱（Saritha Ramaraju）。警方表示，她報警時神情冷靜，並稱在案發後吞服不明物質。她隨後被送院救治，情況穩定後即被拘捕。拉瑪拉朱在警方訊問下承認殺害親生兒子亞廷（Yatin Ramaraju），當局已就謀殺罪及使用致命武器等罪名起訴。 

細節令人心碎

橙縣地方檢察官辦公室公佈了更多令人心碎的細節：男童父母已離婚，男童平日由父親照料。該命案發生於監護人探視期間，拉瑪拉朱為他們兩人購買了三天的迪士尼樂園門票，而就在度假結束後，這名11歲的受害者被殺害，他原本計劃當天返回父親身邊。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
影視圈
2025-12-28 16:00 HKT
星島申訴王｜男友嫌肥走上抽脂不歸路 港女術後滿地血跡極嚇人
05:50
星島申訴王｜男友嫌肥走上抽脂不歸路　港女術後滿地血跡極嚇人
申訴熱話
8小時前
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
2025-12-28 00:01 HKT
逛連鎖藥房遇「劇場式騙案」身旁突現大額現金錢包 內地女臨危不亂做對一事免中伏
逛連鎖藥房遇「劇場式騙案」身旁突現大額現金錢包 內地女臨危不亂做對一事免中伏
生活百科
2025-12-28 10:30 HKT
80年代TVB花旦罕有近照曝光 將「復出」與萬綺雯合體 曾傳戀張國榮48歲結婚曾想生B
80年代TVB花旦罕有近照曝光 將「復出」與萬綺雯合體 曾傳戀張國榮48歲結婚曾想生B
影視圈
6小時前
2025回顧丨20對娛圈情侶結婚 胡定欣、小儀出嫁全城狂賀 陳偉霆、金鐘國突爆婚訊
2025回顧丨20對娛圈情侶結婚 胡定欣、小儀出嫁全城狂賀 陳偉霆、金鐘國突爆婚訊
影視圈
7小時前
2026加價懶人包｜醫療、「牛肉乾」元旦齊加價！兩電罕有減電費 一文睇清公共服務加減幅
02:50
2026加價懶人包｜醫療、「牛肉乾」元旦齊加價！兩電罕有減電費 一文睇清公共服務加減幅
社會
9小時前
香港養車=水魚？網倡「北上養車」新玩法 3大好處引激辯 網民指忽略1最大盲點｜Juicy叮
香港養車=水魚？網倡「北上養車」新玩法 3大好處引激辯 網民指忽略1最大盲點｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
好去處
2025-12-27 18:38 HKT