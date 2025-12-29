南韓公布金建希弊案最終調查結果 涉「收賄賣官」起訴尹鍚悅夫婦等66人

負責調查南韓前第一夫人金建希弊案的的獨立檢察組周一（29日）發表最終調查結果，對包括前總統尹錫悅及金建希等66人提出公訴，其中20人被批捕。獨檢組上周五已以《特定犯罪加重處罰法》的斡旋受賄罪名，追加起訴金建希。而上周二，獨檢組則以涉嫌違反《政治資金法》等罪名，正式起訴尹錫悅。

涉收受逾200萬元賄款

獨檢組召開記者會，公布長達半年的調查結果，指控金建希「賣官鬻爵」，收受近4億韓圜（約217萬港元）的賄款。

金建希共涉及7宗受賄案，獨檢組將其定性為「現代版賣官鬻爵」，涉案金額共3.7725億韓圜，包括價值約1.4億韓圜的高價繪畫作品、1.038億韓圜的奢華項鍊等。

相關新聞：

南韓「金建希特檢組」起訴前總統尹錫悅 涉違政治資金法及受賄

金建希曾多次應訊，接受獨檢組調查。路透社

尹錫悅與妻金建希面臨多項指控。路透社

尹錫悅與妻金建希醜聞纏身。美聯社

涉統一教領袖韓鶴子

獨檢組將涉案的統一教領袖韓鶴子、統一教前幹部尹永浩、俗稱「乾津法師」的僧人全成培、前檢察官金相玟等5人逮捕起訴，並針對建築公司瑞熙建設會長李鳳官、旅美牧師崔在英等7人提起公訴，但未提捕。

金建希弊案獨檢組於7月2日成立，集中調查金建希涉嫌操縱德意志汽車公司股價案、「政治掮客」明泰均介選案及收受統一教賄賂案等，至今進行約6個月的調查，期間共對66人提出公訴，其中20人被批捕。

檢方認為，尹錫悅與金建希涉嫌串謀，自2021年6月至2022年3月期間，接受明泰均提供的民意調查服務，總值約2.7億韓圜（約160萬港元），涉款被視為非法政治資金。

獨檢組在一個月的時間裡透過「地毯式調查」對3宗案件的核心涉案人進行搜索取證和傳訊，並於8月6日傳召金建希調查，次日提請法院批捕金建希。法院同月12日簽發逮捕令後，獨檢組5次傳訊金建希，並於同月29日對其進行逮捕和提起公訴。