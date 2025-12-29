印尼度假遇巨浪沉船 西班牙足球教練及3孩亡
更新時間：09:38 2025-12-29 HKT
發佈時間：09:38 2025-12-29 HKT
發佈時間：09:38 2025-12-29 HKT
一艘載有11人的船隻早前在印尼海域因惡劣天氣沉沒，造成西班牙籍一家人中有4名成員失蹤。西班牙華倫西亞足球會昨日稱，其女足預備隊教練馬丁及其3個孩子遇難。
這個西班牙家庭共6人當時正在印尼度假，26日晚間，船隻在納閩巴霍島附近的帕達爾島海峽遇到高達3米的巨浪。救援隊在波濤洶湧、洋流強勁的海域搜尋，發現船隻殘骸與碎片。馬丁的妻子、一個女兒，及4名船員、一名導遊獲救。
帕達爾島海峽是指位於印尼科莫多國家公園內，帕達爾島周圍的壯觀海域，而布安巴焦島是前往科莫多國家公園的門戶。
