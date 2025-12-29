關稅戰｜墨西哥對美出口增 稅率低成逆勢贏家
更新時間：09:30 2025-12-29 HKT
發佈時間：09:30 2025-12-29 HKT
發佈時間：09:30 2025-12-29 HKT
當美國總統特朗普今年宣布向全球多國提高關稅時，政府官員和經濟學者擔心以出口為導向的墨西哥將遭毀滅打擊，然而墨西哥對美出口反而增長，原因是墨西哥最終的關稅稅率低於大多數國家，這種差異幫助墨西哥出口產品，填補部分因中國產品被徵收更高關稅而留下的市場空缺。
墨西哥官方數據顯示，雖然運往美國的汽車、鋼鐵和鋁被徵高關稅，但從1月至11月，墨西哥對美國的製成品出口仍增長近9%。根據「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA），墨西哥近85%的出口商品仍免關稅。
生產商表示，墨西哥仍然擁有關稅實施前具備的所有固有優勢，包括距離美國近、低成本的製造業及仍有效的自由貿易協定。
12月5日，美國總統特朗普在世界盃抽籤儀式上首次與墨西哥總統辛鮑姆會面，主要討論2026年美加墨世界盃相關事宜，同時也談及貿易和關稅等問題。
