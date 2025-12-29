特澤會 | 特朗普：俄烏和平協議更接近達成 有望數周內止戰

美國總統特朗普周日（28日）下午在佛羅里達州海湖莊園與烏克蘭總統澤連斯基舉行會談，討論20點和平計畫、安全保障及頓巴斯地區設立「非軍事區」等議題。特朗普聲稱，結束俄烏戰爭的協議比以往任何時候都更接近達成，但在領土問題上沒有取得明顯的突破。特朗普對烏方關切的戰後安全保障提供較具體的進度，指已完成95%。烏克蘭傾向安全保障具法律約束力，並比照北約集體防衛機制。特朗普指出，若談判順利，可望於數周內止戰，但也可能因變數破局。

能否停火 數周內將明朗

特朗普在海湖莊園門口迎接澤連斯基時對媒體記者說，澤連斯基和俄羅斯總統普京「都希望達成協議」。他打算在與澤連斯基會晤後同普京再次通電話。

相關新聞：

普京斥烏無意和平 警告以武力完成目標

特朗普大讚澤連斯基勇敢。法新社

特朗普與澤連斯基會後舉行記者會。路透社

特朗普聆聽記者提問。法新社

澤連斯基表示，烏克蘭和美國制定的20點「和平計劃」有90%已完成。法新社

特朗普表示，會有一個「強有力」的對烏安全保障協議，歐洲國家會參與其中。會晤結束後，他和澤連斯基隨即與歐洲領導人通電話。

被問到安全保障時，特朗普表示，可以說是95%完成，但他不傾向以百分比來衡量進度。雖然還有一、兩個非常棘手的議題需處理，進展仍非常順利。

特朗普：每個人都希望結束戰爭

在會談結束後，特朗普說：「我真的相信，我們雙方現在遠比以往任何時候都更接近結束戰事，每個人都希望結束這場戰爭。」

但特朗普和澤連斯基都承認仍存在一些棘手問題，包括俄羅斯能否保住其控制的烏克蘭領土。目前的方案是在經過美烏數周密集談判後修訂的，該方案將停止頓巴斯東部地區現有前線的戰爭，並設立一個非軍事區，而俄羅斯長期以來一直要求烏克蘭作出領土讓步。

領土問題未解決

特朗普說：「這個問題尚未解決，但正在逐步接近解決。這是一個非常棘手的問題，但我認為最終會得到解決。」

烏克蘭上月拒絕俄羅斯要求其自東部頓涅茨克州部分地區撤軍、以建立非軍事區的要求。澤連斯基則提議，雙方同時撤離該區，成立一個由國際部隊與觀察員監督的經濟自由區。

除了談安全保障，澤連斯基於今次會議中提出20點和平計畫也含設定烏克蘭加入歐盟的時程，以及歐洲國家提供軍事支援的承諾。他於記者會上表示，美國已大致同意其中多數內容。

扎波羅熱核電廠成爭論熱點

對於和平談判的另一大爭論熱點、遭俄羅斯佔領的烏克蘭扎波羅熱核電廠控制權問題，特朗普表示，普京對與烏克蘭合作持開放態度。

特朗普說：「普京總統其實正在與烏克蘭合作，讓那座核電廠重新運作。當他沒有轟炸那座核電廠時，這本身就是一大進展。」

當特朗普講到「普京想讓核電廠重啟」時，澤連斯基輕輕搖頭，直視前方。

特澤會後與歐洲領袖通電話

會談結束後，他們致電包括歐盟委員會主席馮德萊恩以及芬蘭、法國、德國、英國和波蘭領導人在內的眾多歐洲領導人。

而澤連斯基感謝特朗普說：「烏克蘭已做好和平的準備。」

澤連斯基表示，他和歐洲領導人可能會在1月返回華盛頓與特朗普舉行聯合會談。