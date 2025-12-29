特澤會 | 特朗普：俄烏和平協議更接近達成 但領土問題未取得突破

美國總統特朗普周日（28日）下午在佛羅里達州海湖莊園與烏克蘭總統澤連斯基舉行會談，他在會前表示，圍繞擬議中的俄烏「和平協議」，目前已進入談判「最後階段」，但沒有「最後期限」。而在會談結束後，特朗普聲稱，結束俄烏戰爭的協議比以往任何時候都更接近達成，但在領土問題上沒有取得明顯的突破，至於戰爭能否結束，數周內就能明朗。特朗普同時承認，談判仍有可能破裂，導致戰爭持續數年。

能否停火 數周內將明朗

特朗普在海湖莊園門口迎接澤連斯基時對媒體記者說，澤連斯基和俄羅斯總統普京「都希望達成協議」。他打算在與澤連斯基會晤後同普京再次通電話。

特朗普大讚澤連斯基勇敢。法新社

特朗普與澤連斯基會後舉行記者會。路透社

特朗普聆聽記者提問。法新社

澤連斯基表示，烏克蘭和美國制定的20點「和平計劃」有90%已完成。法新社

特朗普表示，會有一個「強有力」的對烏安全保障協議，歐洲國家會參與其中。會晤結束後，他和澤連斯基隨即與歐洲領導人通電話。

澤連斯基表示，烏克蘭和美國制定的20點「和平計劃」有90%已完成，這是由雙方團隊共同完成的。

特朗普：每個人都希望結束戰爭

在會談結束後，特朗普說：「我真的相信，我們雙方現在遠比以往任何時候都更接近結束戰事，每個人都希望結束這場戰爭。」

但特朗普和澤連斯基都承認仍存在一些棘手問題，包括俄羅斯能否保住其控制的烏克蘭領土。目前的方案是在經過美烏數周密集談判後修訂的，該方案將停止頓巴斯東部地區現有前線的戰爭，並設立一個非軍事區，而俄羅斯長期以來一直要求烏克蘭作出領土讓步。

特朗普說：「這個問題尚未解決，但正在逐步接近解決。這是一個非常棘手的問題，但我認為最終會得到解決。」

特澤會後與歐洲領袖通電話

會談結束後，他們致電包括歐盟委員會主席馮德萊恩以及芬蘭、法國、德國、英國和波蘭領導人在內的眾多歐洲領導人。

而澤連斯基感謝特朗普說：「烏克蘭已做好和平的準備。」

澤連斯基表示，他和歐洲領導人可能會在1月返回華盛頓與特朗普舉行聯合會談。