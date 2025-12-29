蘇里南男子持刀刺死9人 包括5名兒童
更新時間：05:21 2025-12-29 HKT
發佈時間：05:21 2025-12-29 HKT
發佈時間：05:21 2025-12-29 HKT
蘇里南首都帕拉馬里博（Paramaribo）郊區，周六晚至周日清晨發生嚴重襲擊事件，警方表示，一名男子持利器進行襲擊，造成九人死亡，其中五名是兒童，另有一名成人及一名兒童重傷送院。
警方在接報後到場，與嫌疑人對峙，並開槍擊中其腿部將其制伏，嫌犯隨後送院治療，目前由警方看管。當地媒體引述居民及官員稱，嫌犯疑有 精神健康問題。蘇里南總統表示，遇害者包括嫌犯家人及鄰居。
警方表示，稍後將公佈更多細節。
蘇里南為全球持刀致命事件率最低的國家之一，此類案件十分罕見，但自1975年獨立以來，該國曾歷多次政變及內戰。
