意大利拘捕9人 涉以慈善名義籌款金援哈馬斯
更新時間：23:11 2025-12-28 HKT
發佈時間：23:11 2025-12-28 HKT
發佈時間：23:11 2025-12-28 HKT
意大利警方宣布，在反黑手黨與反恐部門跨國合作之下，成功破獲一個假借慈善名義資助哈馬斯的網絡，拘捕了9人。
該集團被指在過去2年間，將外界捐贈予人道用途的約700萬歐元（約6400萬港元），非法挪用並轉交哈馬斯。被捕者包括意大利巴勒斯坦協會主席哈努恩（Mohammad Hannoun）。
疑犯被指向「位於加沙、巴勒斯坦領土或以色列境內，且由哈馬斯擁有、控制或與之有關聯的組織」提供約700萬歐元資金。
3個組織牽涉在內，71%款項直接資助哈馬斯或與哈馬斯有關聯的實體。部分資金流向「涉嫌參與恐怖攻擊的家庭成員」。
最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
2025-12-28 00:01 HKT
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
2025-12-27 18:38 HKT