意大利拘捕9人 涉以慈善名義籌款金援哈馬斯

意大利警方宣布，在反黑手黨與反恐部門跨國合作之下，成功破獲一個假借慈善名義資助哈馬斯的網絡，拘捕了9人。

該集團被指在過去2年間，將外界捐贈予人道用途的約700萬歐元（約6400萬港元），非法挪用並轉交哈馬斯。被捕者包括意大利巴勒斯坦協會主席哈努恩（Mohammad Hannoun）。

意大利米蘭大教堂前的支持巴勒斯坦抗議活動。 新華社

疑犯被指向「位於加沙、巴勒斯坦領土或以色列境內，且由哈馬斯擁有、控制或與之有關聯的組織」提供約700萬歐元資金。

3個組織牽涉在內，71%款項直接資助哈馬斯或與哈馬斯有關聯的實體。部分資金流向「涉嫌參與恐怖攻擊的家庭成員」。