日俄領土之爭｜俄羅斯元旦起在千島群島再舉行2個月軍演

日本《產經新聞》引述日本政府官員透露，俄羅斯宣布將於2026年元旦起，在北方四島附近海域舉行新的軍事演習，時間長達2個月。

日俄相關島嶼有領土爭議，日本將國後島、色丹島、齒舞群島及擇捉島合稱北方四島，視為北海道外圍島嶼；俄羅斯則視為千島群島的一部分，從二戰結束前就派兵佔領。

俄羅斯今年幾乎每月公布在相關群島附近舉行演習，日本政府已多次透過外交管道提出抗議，但俄方從未理會。

今年4月和10月，俄羅斯更停除俄羅斯註冊船舶以外的所有船舶在色丹島、國後島、齒舞列島、擇捉島以及北海道週邊海域的無害通過權，涉嫌違反《聯合國海洋法公約》規定。10月，俄羅斯還發布內閣令，將北方四島2個無人居住的島嶼，都劃歸俄羅斯管轄，進一步「確立管轄權」。

26日，正在俄羅斯訪問的自民黨參議員鈴木宗男會見了俄羅斯外交部高級官員。鈴木轉達了首相高市早苗就對俄政策表達的感受，並解釋說，雙方討論了允許北方四島居民祭掃墓地，以及恢復日俄漁業協定等問題。然而會晤後不久，即傳來俄軍新的演習計劃。