Google擬開放更改Gmail地址 舊電郵仍可收郵件

自Gmail發布以來，Google就將每個帳戶與一個永久電郵地址綁定。用戶雖然可以重命名個人資料，但實際的@gmail.com ID始終保持不變。該地址同時用於登錄YouTube、Google Drive、Google Photos及其他服務。

年少輕狂亂改名 求職顯尷尬

不少港人在十多年前申請Gmail時可能還在讀中學，註冊時並未細想，採用現在回看感到極度尷尬的ID，例如「ilovejaychou」、「sexybaby」、「love1314」等「MK味」濃郁的字眼，甚至有人隨手打一串亂碼。踏入社會後，當需要寄送履歷表求職或與客戶聯絡時，這些帳號便顯得不夠專業。

Google允許更改顯示名稱（Display Name），但關鍵的電郵地址一直無法變更，有人為免尷尬只能重開新帳號。然而據科技外媒《The Verge》報道，近日Google的支援頁面出現新公告，指用戶「可以選擇將gmail.com結尾的Google帳戶電郵地址改成新地址」。

舊址變備用 每年限改一次

更改後，舊email地址不會失效，而是自動轉為「備用電郵地址」，用戶將可繼續收到寄往舊地址的電郵或平台通知。不過，改電郵地址亦有限制，用戶每年限改1次，最多可改3次，連同原本的帳號最多可記錄4個電郵地址。

目前此功能尚未正式作出新聞發布，擬採用逐步推廣形式，若用戶在Google帳戶「個人資料」→「電郵」→「Google帳戶電郵」中未見到「變更」選項，代表暫時未能使用，需待官方全面開放。

相關閲讀：H-1B簽證 | 使館作業延誤 Google籲外籍員工暫勿離美