美國紐約州要求社交媒體加強警示 特定功能或影響青少年心理健康

更新時間：15:13 2025-12-28 HKT
發佈時間：15:13 2025-12-28 HKT

美國紐約州日前通過立法，要求社交媒體平台必須在頁面上標注警示信息，提醒特定功能可能對青少年心理健康造成不良影響。 

紐約州政府網站日前發布的公報，州長霍楚爾（Kathy Hochul）已簽署法案，要求提供成癮性內容推送、自動播放或無限滾動功能的社交媒體平台，必須在頁面標注警示信息，以保護青少年心理健康。 

相關新聞：全球首例｜澳洲實施青少年社交媒體禁令 阿爾巴尼斯：擺脫無止盡滑手機生活

公報指出，社交媒體平台中那些延長使用時間的有害功能可能威脅心理健康，因此新法要求平台在青少年用戶首次使用誘導性功能時顯示警示標簽，並根據持續使用情況定期重複提示。用戶將無法跳過或點擊關閉這些警示信息。 

日用社媒3小時增焦慮抑鬱風險

公報還說，這項要求設置警示標簽的法律是基於最新醫學研究推出的。研究顯示，每日使用社交媒體超過3小時的青少年群體，出現焦慮和抑鬱的風險會增加一倍。約半數青少年表示，社交媒體加劇了他們的身材或外貌焦慮。社交媒體使用頻率最高的青少年群體，自評心理狀態堪憂的概率幾乎是其他人的兩倍。 

據媒體報道，該法律適用於在紐約州內訪問社交媒體平台時的情況，且州總檢察長有權對違反該法的行為提起訴訟，每次違規最高可罰款5000美元（約3.88萬港元）。

