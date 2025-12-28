英國人最討厭的聖誕禮物　馬麥醬止汗劑、二手睡衣上榜

英國消費者權益組織「Which?」公布最新調查，約五分之一受訪英國人去年聖誕節收到不適用或令人失望的禮物，其中最討厭的聖誕禮物，馬麥醬味止汗劑及「二手睡衣」雙雙上榜，可見想要贈送對方心儀的禮物並非易事。

英國人聖誕禮物「災難名單」

「Which?」於今年1月訪問逾2,000名當地民眾，回顧他們在去年聖誕所收到的禮物。結果發現，21%受訪者坦言曾獲贈不想要的禮物。最糟糕聖誕禮物包括混合濃鬱鹹鮮味與高級芳香味的限量版馬麥醬味止汗劑、爛椰子和菠蘿、二手睡衣，甚至有球迷收到「死對頭」球隊的書籍；還有一名畏高人士被女兒「貼心」地送上直升機體驗之旅。

馬麥醬味止汗濟令人「聞風喪膽」。 X

相關閲讀：聖誕暴飲暴食︱26歲深圳壯男驚覺變「不舉俠」 連續3日飲酒應酬出事？

禮物「出清」直接轉贈親友

對於如何處置不想要的禮物，約三分之一（33%）的人會選擇留下來使用，15%則會保留但永遠不用；34%人乾脆在節日過後會着手「處理」掉這些禮物。較普遍的做法包括轉送親友（12%）、捐贈慈善機構（10%）或放到網上二手市場轉售（8%），只有2%人選擇直接扔掉，還有1%的人會厚著臉皮把禮物還給送禮者。

「Which?」消費者法律專家韋伯（Lisa Webb）建議送禮時盡量將收據也隨附禮物一起交給收禮者，讓對方可按需要退貨或換貨。她指出，雖然多數零售商會在聖誕期間延長退貨期限，但網購商品有時只有付款人可辦理退款。若網購時勾選「禮物」選項，零售商政策或會容許收禮者自行退換，或以禮品卡或購物禮券代替退款。但用信用卡購買的，通常只能購買方申請退款。