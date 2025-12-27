特澤會｜澤連斯基先往加拿大晤卡尼 與歐洲盟友連線

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）預計周日與美國總統特朗普（Donald Trump）會面。他表示，前往美國中途將在加拿大停留，先與加拿大總理卡尼會面，並與歐洲國家領導人線上對話。

拒絕在俄烏克蘭人參與命運公投

澤連斯基表示，烏克蘭有其紅線，但也肯定可以達成妥協。他早前提到可以將停火條件交由全國公投決定，「但在目前的安全情勢下，烏克蘭無法舉行全民公投，需要強而有力的安全保障，需要更多防空導彈。」此名，他指普京要求在俄烏克蘭人也一起參加投票，將使選舉失去合法性。

特朗普周日將在佛州棕櫚灘（Palm Beach）的海湖莊園（Mar-a-Lago）接見澤連斯基，俄烏和平協議將會是雙方關注的重點。白宮指出，「特澤會」預計在當地時間周日下午3時（香港周一凌晨4時）舉行。