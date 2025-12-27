緬甸政變後首場大選周拉開帷幕 西方斥騙局

緬甸軍政府周日起舉行2021年2月以來的首次選舉，共分為3階段，將在明年1月下旬完成。被政變推翻的全球知名民運領導人昂山素姬至今仍遭軍政府監禁，聯合國也批評緬甸選前持續打壓異議分子，這場「假選舉」只是為了正當化軍事統治。

相關新聞：傳昂山素姬去世 緬甸軍政府反駁：她身體健康

這次大選首輪28日登場，第2輪於明年1月11日、第3輪於明年1月25日舉行。儘管緬甸軍政府將大選定調為「多黨民主的回歸」，但各界紛紛表達質疑，西方更普遍認為這是一場「騙局」。

「假選舉」鞏固軍方統治

英國《衛報》指出，選舉實際上受到嚴格限制，從規則到時程設計，皆由軍方主導，且由與軍政府關係密切的政治勢力掌控，難以反映真實民意，其目的是繼續鞏固軍方統治。

相關新聞：緬甸詐騙園︱虐待恐怖細節曝光 挑斷手筋斬指浸酒示眾

聯合國也抨擊緬甸軍方，在選前持續大規模打壓異議聲音，例如抗議或公開批評選舉者，可能面臨最高10年有期徒刑等嚴厲刑責。

報道指出，此次選舉有57個政黨參選，但只有6個政黨具備全國參選資格，其餘小黨分散參與各地區或邦的地方選舉。至於曾在2020年大選取得壓倒性勝利的全國民主聯盟（NLD），因拒絕向軍政府掌控的選舉委員會登記，並無參選資格。NLD領導人昂山素姬被迫下台後遭軍政府監禁至今，也讓國際社會對緬甸政治走向與民主前景抱持高度疑慮。