Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

緬甸政變後首場大選周拉開帷幕 西方斥騙局

即時國際
更新時間：16:05 2025-12-27 HKT
發佈時間：16:05 2025-12-27 HKT

緬甸軍政府周日起舉行2021年2月以來的首次選舉，共分為3階段，將在明年1月下旬完成。被政變推翻的全球知名民運領導人昂山素姬至今仍遭軍政府監禁，聯合國也批評緬甸選前持續打壓異議分子，這場「假選舉」只是為了正當化軍事統治。

相關新聞：傳昂山素姬去世 緬甸軍政府反駁：她身體健康

這次大選首輪28日登場，第2輪於明年1月11日、第3輪於明年1月25日舉行。儘管緬甸軍政府將大選定調為「多黨民主的回歸」，但各界紛紛表達質疑，西方更普遍認為這是一場「騙局」。

「假選舉」鞏固軍方統治

英國《衛報》指出，選舉實際上受到嚴格限制，從規則到時程設計，皆由軍方主導，且由與軍政府關係密切的政治勢力掌控，難以反映真實民意，其目的是繼續鞏固軍方統治。

相關新聞：緬甸詐騙園︱虐待恐怖細節曝光 挑斷手筋斬指浸酒示眾

聯合國也抨擊緬甸軍方，在選前持續大規模打壓異議聲音，例如抗議或公開批評選舉者，可能面臨最高10年有期徒刑等嚴厲刑責。

報道指出，此次選舉有57個政黨參選，但只有6個政黨具備全國參選資格，其餘小黨分散參與各地區或邦的地方選舉。至於曾在2020年大選取得壓倒性勝利的全國民主聯盟（NLD），因拒絕向軍政府掌控的選舉委員會登記，並無參選資格。NLD領導人昂山素姬被迫下台後遭軍政府監禁至今，也讓國際社會對緬甸政治走向與民主前景抱持高度疑慮。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
張學友雙手出現明顯離奇狀況？ 或預示肝膽功能出問題 近2年半唱逾300場惹健康隱憂
張學友雙手出現明顯離奇狀況？  或預示肝膽功能出問題  近2年半唱逾300場惹健康隱憂
影視圈
6小時前
60歲前TVB「當家花旦」驚見暴瘦 美好身段徹底消失跟同性舉止曖昧 近10年一直單身
60歲前TVB「當家花旦」驚見暴瘦 美好身段徹底消失跟同性舉止曖昧 近10年一直單身
影視圈
8小時前
有網民發現一間日式連鎖麵包店的職員在公廁內清洗麵包夾。
連鎖麵包店職員公廁洗麵包夾 網民怒轟寧願唔洗 店方回應指嚴重違反指引
社會
2小時前
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
影視圈
2025-12-26 12:06 HKT
專家分析長者性需求被忽視。中新社
高齡HIV︱北京8旬翁與保母發生性關係染病 專家：長者性需求被忽視
即時中國
6小時前
「十億女友」陳庭欣身份被動搖？缺席男友生日會關係成謎 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5
「十億女友」陳庭欣身份被動搖？缺席男友生日會關係成謎 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5
影視圈
7小時前
走廊大戰︱業主批鄰居擺雜物嬲爆 「絕招」掛爺爺遺照抗衡
走廊大戰︱業主批鄰居擺雜物嬲爆 「絕招」掛爺爺遺照抗衡
即時中國
10小時前
內地電商攻港｜廉價薑蒜蔥照免運 本地街市檔主苦苦支撐：越做越縮！
02:02
內地電商攻港｜廉價薑蒜蔥照免運 本地街市檔主苦苦支撐：越做越縮！
突發
9小時前
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
飲食
2025-12-26 13:14 HKT
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯 $8.8 星期一至日供應
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯$8.8 星期一至日供應
飲食
7小時前