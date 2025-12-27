Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

以色列承認索馬里蘭共和國 撼動地緣政治 特朗普：美暫不跟隨

即時國際
更新時間：14:33 2025-12-27 HKT
發佈時間：14:33 2025-12-27 HKT

以色列周五（26）宣布，承認非洲索馬里蘭共和國（Republic of Somaliland）為獨立主權國家，成為首個承認索馬里蘭的聯合國成員國。在此之前，僅有台灣與索馬里蘭建立外交關係。以色列此舉可能重塑區內政治格局，並考驗索馬里長期以來反對分離主義的立場。美國總統特朗普表示，美國暫時不會跟隨，他還需要進一步「研究」。

之前僅與台灣建交

以色列總理內塔尼亞胡表示，以色列將與索馬里蘭共和國在農業、醫療、科技與經濟等領域立即展開合作。他在聲明中祝賀索馬里蘭總統阿卜杜拉希，讚揚對方的領導能力，並邀請他訪問以色列。

內塔尼亞胡指出，這項宣示符合由美國總統特朗普倡議並簽署的《亞伯拉罕協議》精神。《亞伯拉罕協議》是2020年在特朗普第一個任期內促成，內容包括以色列與阿聯酋及巴林正式建立外交關係，之後亦有其他國家陸續加入。

阿卜杜拉希發聲明表示，索馬里蘭將加入《亞伯拉罕協議》，並稱此舉是邁向區域與全球和平的重要一步。索馬里蘭希望，以色列的承認可鼓勵更多國家跟隨，進一步提升其國際地位及進入國際市場的能力。

索馬里強烈譴責以色列

索馬里總理辦公室發表聲明，強烈譴責以色列的行動，稱其為「非法舉動」，是對索馬里主權的「蓄意攻擊」，重申拒絕任何對索馬里蘭的承認。聲明稱，將「採取一切必要的外交、政治與法律手段，捍衛國家主權、領土完整以及國際公認的邊界」。

各國外長亦譴責以色列承認索馬里蘭，重申全力支持索馬里國家統一及領土完整，並警告承認分離地區將對國際和平及安全構成威脅。

非洲聯盟拒承認

非洲聯盟也拒絕承認索馬里蘭。非盟委員會主席表示，非盟對索馬里統一與領土完整的承諾「毫不動搖」，並警告此類行動可能破壞整個非洲大陸的和平與穩定。

索馬里蘭位於非洲東北部非洲之角，位處亞丁灣沿岸，面積17.7萬平方公里，1884至1960年受英國保護，1960年6月26日脫離英國獨立，5天後即與南方的意屬索馬里蘭合併成索馬里共和國。索馬里1991年陷入內戰後，索馬里蘭即宣布獨立，一直享有實質自治，局勢相對和平與穩定，30多年來一直爭取國際承認。

2020年，台灣與索馬里蘭政府建交，並互設官方代表機構，名稱分別為台灣代表處與索馬里蘭代表處。

