運往超市活龍蝦半路失竊 總值310萬 驚動FBI調查

美國一批價值40萬美元（約310萬港元）的活龍蝦，由麻省運往中西部Costco超市途中失竊，還沒到伊利諾州就遭劫走。這是美國供應鏈日益嚴重的高價貨物盜竊案中最新一宗，已驚動聯邦調查局（FBI）介入調查，但至今無人落網。

活龍蝦在麻省湯頓市（Taunton）出貨，原定從麻省運往伊利諾州及明尼蘇達州的Costco門市，但最終未能抵達目的地。物流公司Rexing證實這宗失竊事件，調查人員相信，這批龍蝦是專門鎖定高價貨物運輸的盜竊集團下手。

原定運往Costco超市的總值310萬元的龍蝦被劫走。路透社

活龍蝦運往Costco途中遭劫走。路透社

疑涉盜竊集團 專盯高價貨物

Rexing指，本月初同樣位於麻省的倉庫也發生海產被竊事件，認為這是全國性重大問題，會直接影響企業，導致物價上漲，公司財務報告以及百餘名員工的花紅可能出現變數。

此案驚動聯邦層級，聯邦調查局（FBI）已介入調查，但截至目前尚未公布任何逮捕行動。

美國國土安全局指出，貨物竊盜每年造成150億至350億美元損失，不但會擾亂供應鏈、造成重大經濟損失，還會為非法活動提供資金，包括販毒走私、山寨製造及人口販運。