特澤會前夕俄軍大舉空襲基輔 特朗普：未經我批准 澤連斯基一無所有

美國總統特朗普和烏克蘭總統澤連斯基周日在佛羅里達州會晤前，烏克蘭首都基輔周六凌晨多次傳出強烈爆炸聲，烏克蘭空軍指俄軍米格-31戰機已升空，烏克蘭全境正面臨導彈襲擊威脅。基輔市軍事管理局局長特卡琴科證實，俄軍正對基輔市發動大規模空襲，呼籲當地居民注意安全防護。

烏全國進入空中警戒

烏克蘭軍方稱已部署導彈，防空系統已經啟動。烏克蘭空軍周六凌晨宣布全國進入空中警戒狀態，並在社交媒體上表示，無人機和飛彈正在包括首都基輔在內的多個烏克蘭地區上空活動。

俄軍大舉空襲基輔，有建築物起火。美聯社

特澤會定周日在佛羅里達州舉行。法新社

特朗普表明，未經他批准，澤連斯基將一無所有。法新社

法新社駐基輔記者聽到數聲巨響，其中一些爆炸伴隨著明亮的閃光，將地平線染成橙色。

俄軍的空襲行動發生在澤連斯基計畫與特朗普會晤前夕。澤連斯基表示，他將與特朗普商討解決這場持續近4年的俄烏戰爭的協議細節。

俄方指責烏圖破壞和平談判

俄方周五指責澤連斯基及其歐盟支持者試圖「破壞」這項由美國斡旋的計畫。

而特朗普認為，同澤連斯基定於28日的會晤將會順利進行，但「未經我批准，澤連斯基一無所有」。

特朗普周五在接受美國政治新聞網站訪問時說，只要他想，他將「很快」會與俄羅斯總統普京通話。

特朗普：得看看澤連斯基拿出什麼

對於澤連斯基提出的最新提議，特朗普說，「未經我批准，澤連斯基一無所有」，得看看澤連斯基「到底拿出了什麼」。

政治新聞網站對此評論說，特朗普將自己當作俄烏和平協議的「最終仲裁者」，並認為這表明「烏克蘭的命運很大程度上取決於能否說服特朗普相信烏克蘭已經做出足夠的讓步」。

澤連斯基說，他希望在與特朗普會晤時就結束俄烏衝突的框架達成一致，其中包括一份「時間表」。他同時表示，如果俄羅斯同意至少60天的停火，他願意將擬議中的俄烏「和平計劃」付諸全民公投。

澤連斯基25日與特朗普的特使威特科夫、女婿庫什納通電話，就接下來的會晤形式、加快實現「真正和平」的時間安排等議題進行討論。他說，通話近一個小時，效果「非常好」，雙方討論了諸多細節，有一些「好想法」和「新想法」。