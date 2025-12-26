Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

以色列北部發生車撞人群、持刀衡刀行兇致2死 警拘西岸巴人判定恐襲

更新時間：21:38 2025-12-26 HKT
發佈時間：21:38 2025-12-26 HKT

以色列警方周五表示，一名來自約旦河西岸以色列佔領區的巴勒斯坦男子，在以色列北部發動攻擊，造成2人死亡。

警方表示，攻擊者先在北部城市貝特謝安駕車衝撞人群，導致一名68歲男子死亡。隨後他加速駛入高速公路，在71號公路附近刺死一名年輕女子。

隨後施襲者前往富拉市，被一名途人截停後，被槍擊中受傷送院。

巴勒斯坦男子在以色列北部施襲致2死。 X@DocumentIsrael
巴勒斯坦男子在以色列北部施襲致2死。 X@DocumentIsrael

以色列緊急救援機構「大衛之星」（Magen David Adom）在聲明中表示，2名受害者均因傷勢過重而死亡。另有一名16歲少年因被車撞到受了輕傷。

事發前一天，一名身穿便服的以色列預備役軍人在約旦河西岸駕車撞向一名巴勒斯坦男子。

↓立即下載星島頭條App↓

