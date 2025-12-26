泰軍戰機密集轟炸柬埔寨邊境市鎮 碎片彈中公路車輛2人受傷

柬埔寨國防部指控，泰軍26日對柬埔寨邊境省份發動密集攻擊，出動F-16戰機轟炸並炮擊民用區域，在短短1小時內投下40枚炸彈，造成多名平民傷亡，兩國邊境情勢持續惡化。

《柬中時報》引述柬埔寨國防部通報指出，泰國空軍26日清晨6時08分起，派遣F-16戰機，對柬埔寨邊境卜迭棉芷省勝利村展開空襲，在短短1小時內投下約40枚炸彈，當地房屋與基礎建設遭到嚴重破壞。

一輛在58號公路路段行駛的黃色麵包車遭泰軍炮擊的彈片波及，2人受傷。 柬中時報

攻擊行動隨後擴大至波比市周邊，泰軍同日上午7時45分開始，以155毫米炮彈進行兩波密集轟擊。上午7時45分至9時3分之間，泰軍朝波比市發射17枚155毫米炮彈。9時59分至10時53分，又在同一區域發射了6枚炮彈，總計發射23發炮彈。

報道稱，泰軍連環空襲導致一輛行經國道58號的黃色小型貨車遭炮彈碎片擊中，車體毀損2人受傷送院。

轟炸發生之際，柬泰邊境事務聯合委員會（GBC）秘書處會議正進入第3天議程。消息人士透露，邊境局勢持續緊繃，談判氣氛異常嚴肅，雙方代表對於解決爭議仍存在重大分歧。