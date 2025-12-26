日本靜岡縣工廠發生揮刀傷人、噴灑不明液體案 最少14人受傷
更新時間：17:49 2025-12-26 HKT
位於日本靜岡縣三島市的「橫濱橡膠三島工場」發生斬人案，據報最少14人受傷，疑兇已被逮捕。
事發於當地下午約4時半，消防接報稱位於三島市南二日町的工場內，「有人用刀刺傷了5、6個人」，並且「噴灑了某種液體」。施襲者戴着防毒面具、拿着求生刀。三島消防署表示，至少14人受傷，其中6人是刀傷。
警方趕抵現場，拘捕了一名疑犯，目前正在調查事件的來龍去脈。由於案發在工場範圍內，傷者相信全部是該廠相關人員。
