尹錫悅涉妨礙執行逮捕令等公務 檢方要求判刑10年
更新時間：11:19 2025-12-26 HKT
發佈時間：11:19 2025-12-26 HKT
發佈時間：11:19 2025-12-26 HKT
南韓負責調查前總統尹錫悅等人內亂案的獨立檢察組（獨檢組）周五（26日）就尹錫悅涉嫌妨礙執行逮捕令及侵犯國務委員權利等多項罪名，要求法院判處其10年監禁。
首爾中央地方法院刑事審判第35合議庭周五就尹錫悅涉嫌妨礙執行公務、濫用職權妨礙行使權利一案進行最後一場審訊，獨檢組提出上述量刑建議。
涉將國家機關據為己有 構成重大犯罪
獨檢組就尹錫悅涉嫌妨礙執行逮捕令要求判刑5年；就涉嫌侵犯國務委員審議權和議決權等權利、向外媒記者提供虛假資訊、毀滅加密手機相關證據要求判刑3年；就涉嫌事後補制戒嚴文件要求判刑2年。
獨檢組表示，尹錫悅為隱瞞自身犯罪行為並將其合理化，將國家機關據為己有，構成重大犯罪。
