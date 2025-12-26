Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

尹錫悅涉妨礙執行逮捕令等公務 檢方要求判刑10年

即時國際
更新時間：11:19 2025-12-26 HKT
發佈時間：11:19 2025-12-26 HKT

南韓負責調查前總統尹錫悅等人內亂案的獨立檢察組（獨檢組）周五（26日）就尹錫悅涉嫌妨礙執行逮捕令及侵犯國務委員權利等多項罪名，要求法院判處其10年監禁。

首爾中央地方法院刑事審判第35合議庭周五就尹錫悅涉嫌妨礙執行公務、濫用職權妨礙行使權利一案進行最後一場審訊，獨檢組提出上述量刑建議。

相關新聞：
南韓「金建希特檢組」起訴前總統尹錫悅　涉違政治資金法及受賄

​尹錫悅涉及妨礙執行逮捕令及侵犯國務委員權利等多項罪名。美聯社
​尹錫悅涉及妨礙執行逮捕令及侵犯國務委員權利等多項罪名。美聯社
首爾民眾本月初舉行集會，紀念去年底頒布戒嚴令一周令。路透社
首爾民眾本月初舉行集會，紀念去年底頒布戒嚴令一周令。路透社
尹錫悅去年底宣布戒嚴令，引發大批民眾抗議，要求其下台。路透社
尹錫悅去年底宣布戒嚴令，引發大批民眾抗議，要求其下台。路透社

涉將國家機關據為己有 構成重大犯罪

獨檢組就尹錫悅涉嫌妨礙執行逮捕令要求判刑5年；就涉嫌侵犯國務委員審議權和議決權等權利、向外媒記者提供虛假資訊、毀滅加密手機相關證據要求判刑3年；就涉嫌事後補制戒嚴文件要求判刑2年。

獨檢組表示，尹錫悅為隱瞞自身犯罪行為並將其合理化，將國家機關據為己有，構成重大犯罪。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
社會
22小時前
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
01:37
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
影視圈
20小時前
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
旅遊
2025-12-25 12:03 HKT
10年冇見同學婚禮Wishlist癲過搶錢？港男獲邀觀禮「R人情」 最絕竟是張「禁忌清單」｜Juicy叮
10年冇見同學婚禮Wishlist癲過搶錢？港男獲邀觀禮「R人情」 最絕竟是張「禁忌清單」｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
連鎖酒樓求市奇招！推下午茶$28任食叉燒拉麵+早餐$18.8任添粥品 加配懷舊點心$10.8
連鎖酒樓求市奇招！推下午茶$28任食叉燒拉麵+早餐$18.8任添粥品 加配懷舊點心$10.8
飲食
2025-12-25 11:30 HKT
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
01:37
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
影視圈
21小時前
TVB硬漢視帝兒子聖誕惹「斷背疑雲」？沙灘狂摸赤裸男友人神情曖昧 演員女友曾疑似露點
TVB硬漢視帝兒子聖誕惹「斷背疑雲」？沙灘狂摸赤裸男友人神情曖昧 演員女友曾疑似露點
影視圈
3小時前
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團酒家結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
飲食
2025-12-25 10:00 HKT
息影女星公開超豪聖誕派對流程 晒億元豪宅奢華佈置 LV朱古力任食媲美五星級自助餐
息影女星公開超豪聖誕派對流程 晒億元豪宅奢華佈置 LV朱古力任食媲美五星級自助餐
影視圈
16小時前
粵車南下︱允車窗「由黑玻璃遮蓋」遭質疑「雙標」 專家及議員：法例嚴重過時 促與時並進
社會
14小時前