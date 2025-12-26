Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

墨西哥長途巴士墜谷釀10死32傷 平安夜返鄉度聖誕殞命

即時國際
更新時間：10:56 2025-12-26 HKT
發佈時間：10:56 2025-12-26 HKT

墨西哥東部韋拉克魯斯州在平安夜（24日）發生長途巴士墜谷慘劇，造成至少10人死亡，32人受傷。許多乘客正要返鄉過聖誕節，事故原因有待調查。

事發於克魯斯州北部宗特孔馬特蘭地區，死者包括兒童，傷者已被送往醫院救治。當地民防部門說，車禍現場是一處峽谷地帶，涉事車輛為一輛客運巴士，載滿乘客，從首都墨西哥城出發，目的地是韋拉克魯斯州北部的奇孔特佩克市，詎料翻落182米深峽谷。

巴士翻覆倒在谷底

車禍現場的畫面相當震撼，巴士翻覆後倒在山谷底部，救援人員努力接近受困的乘客。韋拉克魯斯州政府表示，緊急救援人員整夜都在持續進行搜救與善後工作。

在緊急救援隊、民防單位、醫護人員與安全部隊抵達前，當地居民就率先協助救援傷者。

發生車禍的奇孔特佩克市地區以山脈、河流與熱帶景觀聞名。

