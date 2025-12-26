Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

視察核潛艇建造及軍工企業 金正恩指示提升生產導彈能力 強化戰爭阻嚇

即時國際
更新時間：09:56 2025-12-26 HKT
發佈時間：09:56 2025-12-26 HKT

北韓官方朝中社周五（26日）報道，最高領導人金正恩日前視察重要軍工企業，指示提升導彈和炮彈的生產能力，表明北韓未來5年將持續發展導彈。他強調，國家的導彈與炮彈生產部門，對於戰爭阻嚇力至關重要。分析認為，金正恩此舉旨在提高精確打擊能力，挑戰美國和南韓，並在可能向俄羅斯出口武器之前進行測試。金正恩和女兒金主愛日前甫一同視察一艘排水量8700噸級核動力潛艇的建造工程，並監看長程地對空導彈試射。

相關新聞：北韓三池淵旅遊區5酒店落成 金正恩攜愛女視察

金正恩在視察期間，現場指導主要軍工企業的工作，並聽取關於導彈及炮彈生產部門的今年度業績和第4季度生產情況的彙報，強調根據將來的導彈及炮兵武力運用需求，上調明年生產目標，並進一步提高生產能力的必要性。

金正恩視察軍工企業。法新社
金正恩視察軍工企業。法新社
金正恩指示軍工企業提升導彈和炮彈的生產能力。美聯社
金正恩指示軍工企業提升導彈和炮彈的生產能力。美聯社
金正恩（右一）在視察期間，現場指導主要軍工企業的工作。法新社
金正恩（右一）在視察期間，現場指導主要軍工企業的工作。法新社

未來5年續發展導彈

金正恩表示，為了滿足對導彈及炮兵武力的潛在需求，需要按照勞動黨第九次全國代表大會將做出的決定建造全新軍工企業。報道指，金正恩已批准主要軍工企業現代化的文件草案，這些文件將提交給預計2026年初召開的黨代表大會，大會將制定北韓未來5年發展計畫。

金正恩指出，導彈和炮彈生產部門為提高戰爭遏制力發揮最為重要的作用，有關部門應該徹底做好準備，以貫徹落實九大將提出的現代化及生產計劃目標。

早前視察排水量8700噸級核潛艇

朝中社較早前報道，金正恩巡視並現場指導了排水量8700噸級核動力戰略導彈潛艇的建造工作。據悉該款潛艇可發射地對空導彈。但北韓官方未說明金正恩視察的具體地點及日期。報道指，這項潛艇計劃是北韓執政黨推動的五大國防發展重點政策之一，旨在實現海軍現代化。

相關新聞：金正恩胞妹 | 金與正疑持HONOR折疊手機 照片見報吸睛

或持續對俄出口武器

金正恩於今年6月攜女兒金主愛視察軍工企業，檢查上半年炮彈生產及有關技術的現代化情況，始終強調提高導彈和炮彈產量的重要性。據推測，金正恩此訪旨在總結並展示國防部門自八大以來取得的成果。

另值得關注的是，朝中社當天發布的圖片中顯示被稱為朝版「伊斯坎德爾」的KN-23系列短程彈道導彈（SRBM）。據此推測，金正恩提及的所謂導彈和炮彈的「潛在需求」，或暗指對俄持續出口武器的可能性。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
社會
20小時前
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
01:37
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
影視圈
19小時前
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
旅遊
23小時前
10年冇見同學婚禮Wishlist癲過搶錢？港男獲邀觀禮「R人情」 最絕竟是張「禁忌清單」｜Juicy叮
10年冇見同學婚禮Wishlist癲過搶錢？港男獲邀觀禮「R人情」 最絕竟是張「禁忌清單」｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
連鎖酒樓求市奇招！推下午茶$28任食叉燒拉麵+早餐$18.8任添粥品 加配懷舊點心$10.8
連鎖酒樓求市奇招！推下午茶$28任食叉燒拉麵+早餐$18.8任添粥品 加配懷舊點心$10.8
飲食
23小時前
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
01:37
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
影視圈
19小時前
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團酒家結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
飲食
2025-12-25 10:00 HKT
息影女星公開超豪聖誕派對流程 晒億元豪宅奢華佈置 LV朱古力任食媲美五星級自助餐
息影女星公開超豪聖誕派對流程 晒億元豪宅奢華佈置 LV朱古力任食媲美五星級自助餐
影視圈
14小時前
粵車南下︱允車窗「由黑玻璃遮蓋」遭質疑「雙標」 專家及議員：法例嚴重過時 促與時並進
社會
12小時前
TVB硬漢視帝兒子聖誕惹「斷背疑雲」？沙灘狂摸赤裸男友人神情曖昧 演員女友曾疑似露點
TVB硬漢視帝兒子聖誕惹「斷背疑雲」？沙灘狂摸赤裸男友人神情曖昧 演員女友曾疑似露點
影視圈
2小時前