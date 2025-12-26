白宮下令軍方隔離委內瑞拉石油

路透社引述美國官員說，白宮已下令美軍在至少未來兩個月內，將重點幾乎全放在執行對委內瑞拉石油的「隔離」行動，顯示華府目前更傾向使用經濟而非軍事手段施壓卡拉卡斯當局。

華府目前對委內瑞拉更傾向使用經濟而非軍事手段施壓。美聯社

該匿名官員表示：「雖然軍事選項仍舊存在，但重點是先透過實施制裁來施加經濟壓力，以達到白宮想要的結果。」特朗普儘管在公開場合上一直沒有表明其對於委內瑞拉的確切目標為何，但他私下曾向委內瑞拉總統馬杜羅施壓，要求他流亡國。上述美官員並說：「迄今的努力已對馬杜羅施加龐大壓力，各界相信到了1月下旬，除非委國同意對美國大幅讓步，否則將面臨經濟災難。」

此外，美國海岸防衛隊從21日開始持續追緝委內瑞拉「貝拉一號」油輪，但因兵力不足暫難扣押油輪，也被拒登船。據指海岸衛隊正等待增援部隊抵達，之後才可能再嘗試登船。