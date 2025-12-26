特治下「K型經濟」 貧富差距擴大 聖誕商品大漲價 民眾勒緊腰帶

美國總統特朗普治下的經濟正呈現「K型」結構，資產擁有階層日益富裕，低收入家庭的生活水準卻停滯甚至下降，且兩者的差距正在擴大。這種兩極分化現象威脅到共和黨在明年中期選舉的前景。今年聖誕節，關稅引發的聖誕商品售價大幅上漲，不少普羅民眾不得不縮減禮物清單。K型經濟（K-shaped Economy）指的是經濟發展中，不同社會階層或產業出現嚴重分化現象，就像字母K一樣，一部分（K字中向上走的那條線）持續繁榮增長，而另一部分（K字中向下那條線下行）則持續衰退或停滯不前，造成貧富差距和社會階層間的對比日益擴大，富者越富，窮者越窮。

位於康涅狄格州的費爾菲爾德縣是美國K型結構最明顯的地區之一。縣內的格林威治鎮是「對沖基金重鎮」，如AQR、Viking Global Investors和Lone Pine Capital等基金皆落戶這區。2023年該市居民的平均收入為68.7萬美元(529萬港元)。但在同屬該縣的布里奇波特市，居民平均總收入僅為格林威治的十分一，只有7.05萬美元。

削醫療食物券資助

這種差距近來越演越烈。共和黨今年主打的立法成果《大而美法案》，反而令一些家庭過得更辛苦。這項由特朗普於7月簽署的法案，一方面為富人減稅，另一方面卻削減聯邦政府對Medicaid醫療補助計劃和食物券計劃SNAP的資助。

據國會預算辦公室（CBO）估算，該法案將使收入最低的10%家庭每年損失約1600美元，而收入最高的10%家庭每年多賺1.2萬美元。經濟學家阿特沃特表示，自新冠疫情以來，金融市場屢創新高，美國最富裕階層的財富一路飆升。但低收入家庭卻舉步維艱。亞特蘭大聯儲銀行數據顯示，低收入工人的薪資增長最為緩慢，失業率已升至4.6%，創4年新高；關稅、通脹，以及人工智能(AI)對就業市場造成的風險，都加劇了經濟壓力。

這種兩極分化現象威脅到共和黨在明年中期選舉中的前景，也給特朗普的執政帶來壓力。貧富差距成為特朗普第二任總統任期內最大的難題。儘管他承諾控制物價，但近期的民調顯示民眾對經濟狀況並不滿意。路透社/Ipsos本月中發布的民調顯示特朗普的支持率跌至39%。

今年，許多人在選購聖誕禮物時遭遇「價格衝擊」。聖誕商品售價大幅上漲，不少人不得不縮減禮物清單，還有人轉而自製禮物或將二手物品重新包裝後送出。 智庫基礎合作組織等機構近日聯合發布報告說，今年很多受歡迎的節日禮物價格與去年相比平均上漲26%。今年聖誕季，美國居家和廚房用禮品價格同比上漲38%，電子產品價格漲幅為34%，衣服、鞋和配飾價格上漲20%，玩具和遊戲產品漲價17%。報告說，為應對漲價，40%的家庭減少禮物購買數量，近三分一的人減少禮物贈送對象。