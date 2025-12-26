「液態氮調酒」噴煙超浪漫 俄男喝下胃破裂即送ICU

俄羅斯莫斯科一場派對發生悲劇，調酒師為了給賓客留下深刻印象，以液態氮冷卻雞尾酒，38歲男性客人隨即喝下竟嚴重不適，送院證實胃部破裂，要在深切治療部留醫。

親克里姆林宮Telegram 突發新聞頻道Baza指出，悲劇在烹飪節目《Game of Tables》的攝影棚裏發生。事件令在場的客人和醫護人員都感到震驚。

液態氮在烹飪演示中被認為是安全的，但必須在完全蒸發後才能吃或喝下。該頻道稱，導播室員工沒有警告參與者相關危險，並在調酒師倒出混合物後立即讓嘉賓喝下。

影片顯示，有人從厚壁容器中，將液態氮倒進2個紙杯，並將其中一杯分發給男子。嘉賓詢問該怎麼辦時，鏡頭外傳來一個聲音叫他「喝下去」。男子喝下雞尾酒之前還說：「很高興和你們一起工作。」他喝了一口後立即感到嗆咳，摀著肚子，彎腰扶着桌邊離開畫面。

男子立即被送往醫院並接受了手術，後來恢復了意識，但醫生沒有透露病情的嚴重程度。

