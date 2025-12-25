俄烏戰爭 | 澤連斯基公布和平計劃草案 考慮在烏東設非軍事區
烏克蘭總統澤連斯基昨日在記者會上，公布了由美國主導的最新版俄烏「和平計劃」草案的20點內容。他說，在烏克蘭獲得安全保障後，可以考慮在東部頓涅茨克地區設立非軍事區或「自由經濟區」。
反映烏美共同立場
澤連斯基告訴記者，這份文件被稱為框架文件，在很大程度上反映了烏克蘭和美國的共同立場，部分反映了美方立場，但仍有一些問題需解決，「不過，我們朝最終敲定文件已取得顯著進展」。
澤連斯基介紹了草案20點內容，包括：烏克蘭的主權得到重申；為維持俄烏長期和平，將建立接觸線監督機制；烏克蘭將獲得有力安全保障；烏武裝部隊在和平時期規模保持在80萬人；美國、北約、歐洲將向烏克蘭提供類似北約第5條集體防禦條款的保障；俄羅斯把不侵略歐洲和烏克蘭的政策寫入所有必要的文件中；烏克蘭成為歐盟成員國，並有入盟明確時間框架；設立多個基金，目標是籌集8000億美元，用於經濟復甦、重建等；烏美就自由貿易協定加快談判；烏克蘭確認保持無核國家地位；烏境內扎波羅熱核電廠將由烏美俄三國共同運營；烏克蘭將盡快舉行選舉等。
為日後部分撤軍鋪路
草案涉及領土問題，但澤連斯基表示，這一點仍未解決，目前的方案包括「維持現狀」，「和平計劃」簽署之日的部隊部署線將被事實上承認為接觸線，並由國際部隊進行監督；在頓巴斯地區建立潛在的「自由經濟區」。
儘管新計劃未明文規定，它仍為烏克蘭日後部分撤軍鋪路，包括撤出烏方掌控的20%頓涅茨克州（位於烏東）領土，並在這些地區設置非軍事區。
