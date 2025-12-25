Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄烏戰爭 | 澤連斯基公布和平計劃草案 考慮在烏東設非軍事區

即時國際
更新時間：10:30 2025-12-25 HKT
發佈時間：10:30 2025-12-25 HKT

烏克蘭總統澤連斯基昨日在記者會上，公布了由美國主導的最新版俄烏「和平計劃」草案的20點內容。他說，在烏克蘭獲得安全保障後，可以考慮在東部頓涅茨克地區設立非軍事區或「自由經濟區」。

澤連斯基本月參加歐盟峰會。美聯社
澤連斯基本月參加歐盟峰會。美聯社
澤連斯基本月參加歐盟峰會。美聯社
澤連斯基本月參加歐盟峰會。美聯社
敖德薩早前受到俄軍無人機及導彈攻擊，有貨車起火。路透社
敖德薩早前受到俄軍無人機及導彈攻擊，有貨車起火。路透社
普京派出首席外交政策顧問與美方代表會談。法新社
普京派出首席外交政策顧問與美方代表會談。法新社

反映烏美共同立場

澤連斯基告訴記者，這份文件被稱為框架文件，在很大程度上反映了烏克蘭和美國的共同立場，部分反映了美方立場，但仍有一些問題需解決，「不過，我們朝最終敲定文件已取得顯著進展」。

相關新聞：俄烏戰爭 | 美歐烏佛州會談 美特使：具建設性 克宮：無助達成和平

澤連斯基介紹了草案20點內容，包括：烏克蘭的主權得到重申；為維持俄烏長期和平，將建立接觸線監督機制；烏克蘭將獲得有力安全保障；烏武裝部隊在和平時期規模保持在80萬人；美國、北約、歐洲將向烏克蘭提供類似北約第5條集體防禦條款的保障；俄羅斯把不侵略歐洲和烏克蘭的政策寫入所有必要的文件中；烏克蘭成為歐盟成員國，並有入盟明確時間框架；設立多個基金，目標是籌集8000億美元，用於經濟復甦、重建等；烏美就自由貿易協定加快談判；烏克蘭確認保持無核國家地位；烏境內扎波羅熱核電廠將由烏美俄三國共同運營；烏克蘭將盡快舉行選舉等。

為日後部分撤軍鋪路

草案涉及領土問題，但澤連斯基表示，這一點仍未解決，目前的方案包括「維持現狀」，「和平計劃」簽署之日的部隊部署線將被事實上承認為接觸線，並由國際部隊進行監督；在頓巴斯地區建立潛在的「自由經濟區」。

儘管新計劃未明文規定，它仍為烏克蘭日後部分撤軍鋪路，包括撤出烏方掌控的20%頓涅茨克州（位於烏東）領土，並在這些地區設置非軍事區。

相關新聞：俄烏戰爭｜澤連斯基：若美歐確保安全 願在3月內大選

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
影視圈
20小時前
Gigi炎明熹離巢TVB後首開演唱會 劉德華容祖兒楊千嬅等力撐 TVB視帝現身觀眾席
Gigi炎明熹離巢TVB後首開演唱會 劉德華容祖兒楊千嬅等力撐 TVB視帝現身觀眾席
影視圈
13小時前
娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子
娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子
影視圈
12小時前
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
2025-12-24 06:00 HKT
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
打卡無極限︱盛裝女潛入深圳地鐡隧道 網民狠批：好日子過多了
打卡無極限︱盛裝女潛入深圳地鐡隧道 網民狠批：好日子過多了
即時中國
2小時前
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
影視圈
2025-12-24 10:00 HKT
前TVB金牌主持49歲前妻狀態更勝從前 狠斬18年婚姻做單親媽 曾傳戀上保險界猛人
前TVB金牌主持49歲前妻狀態更勝從前 狠斬18年婚姻做單親媽 曾傳戀上保險界猛人
影視圈
18小時前
男星豪門舊愛於柬埔寨狼狽被捕！涉做淫媒、吸毒 傳與中國富商拍拖兼懷孕
男星豪門舊愛於柬埔寨狼狽被捕！涉做淫媒、吸毒 傳與中國富商拍拖兼懷孕
影視圈
11小時前
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
05:55
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
申訴熱話
20小時前