台灣屬全球最親日地區之一 日學者揭一原因......

日本傳媒《President Online》近日點名台灣為全球最親日地區之一，其中設立於台南烏山頭水庫畔的八田與一銅像，反映該段歷史記憶已深植於集體教育之中。

行事風格讓台灣人感動

八田與一被稱為「嘉南大圳之父」，在日治時期主導嘉南大圳與烏山頭水庫工程，徹底改變嘉南平原長期飽受乾旱與洪水困境，使其轉變為台灣最重要的穀倉地帶，提升大量農民的生活水準。

日媒引述日本銅像教育研究家丸岡慎彌文章指，八田與一管理方式及行事風格讓台灣人深受感動，指他重視勞工與家庭，例如他會專門興建村落並讓家屬陪伴工人，也會在事故後為所有罹難者立碑。

被台灣政府寫入教科書

文章回顧，在2011年東日本大震災後，台灣捐出約200億日圓（約10億港元），其中90%來自一般民眾，這與台灣人對八田與一的情感不無關係。

丸岡慎彌認為，八田與一之所以在台灣受到長久尊敬，主要原因是台灣政府將他的事跡寫入教科書，令到所有台灣人都知道他做了什麼。台灣目前很多人親日，這並非源自於現代人的努力，而是源自於日本先輩。