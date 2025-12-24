台灣屬全球最親日地區之一 日學者揭一原因......
更新時間：13:18 2025-12-24 HKT
發佈時間：13:18 2025-12-24 HKT
發佈時間：13:18 2025-12-24 HKT
日本傳媒《President Online》近日點名台灣為全球最親日地區之一，其中設立於台南烏山頭水庫畔的八田與一銅像，反映該段歷史記憶已深植於集體教育之中。
相關新聞：日本新政策︱在日台灣人獲准戶籍填「台灣」 團體：百感交集
行事風格讓台灣人感動
八田與一被稱為「嘉南大圳之父」，在日治時期主導嘉南大圳與烏山頭水庫工程，徹底改變嘉南平原長期飽受乾旱與洪水困境，使其轉變為台灣最重要的穀倉地帶，提升大量農民的生活水準。
日媒引述日本銅像教育研究家丸岡慎彌文章指，八田與一管理方式及行事風格讓台灣人深受感動，指他重視勞工與家庭，例如他會專門興建村落並讓家屬陪伴工人，也會在事故後為所有罹難者立碑。
被台灣政府寫入教科書
文章回顧，在2011年東日本大震災後，台灣捐出約200億日圓（約10億港元），其中90%來自一般民眾，這與台灣人對八田與一的情感不無關係。
丸岡慎彌認為，八田與一之所以在台灣受到長久尊敬，主要原因是台灣政府將他的事跡寫入教科書，令到所有台灣人都知道他做了什麼。台灣目前很多人親日，這並非源自於現代人的努力，而是源自於日本先輩。
最Hit
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
2025-12-23 12:04 HKT