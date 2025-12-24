Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台灣屬全球最親日地區之一 日學者揭一原因......

即時國際
更新時間：13:18 2025-12-24 HKT
發佈時間：13:18 2025-12-24 HKT

日本傳媒《President Online》近日點名台灣為全球最親日地區之一，其中設立於台南烏山頭水庫畔的八田與一銅像，反映該段歷史記憶已深植於集體教育之中。

相關新聞：日本新政策︱在日台灣人獲准戶籍填「台灣」 團體：百感交集

行事風格讓台灣人感動

八田與一被稱為「嘉南大圳之父」，在日治時期主導嘉南大圳與烏山頭水庫工程，徹底改變嘉南平原長期飽受乾旱與洪水困境，使其轉變為台灣最重要的穀倉地帶，提升大量農民的生活水準。

日媒引述日本銅像教育研究家丸岡慎彌文章指，八田與一管理方式及行事風格讓台灣人深受感動，指他重視勞工與家庭，例如他會專門興建村落並讓家屬陪伴工人，也會在事故後為所有罹難者立碑。

被台灣政府寫入教科書

文章回顧，在2011年東日本大震災後，台灣捐出約200億日圓（約10億港元），其中90%來自一般民眾，這與台灣人對八田與一的情感不無關係。

丸岡慎彌認為，八田與一之所以在台灣受到長久尊敬，主要原因是台灣政府將他的事跡寫入教科書，令到所有台灣人都知道他做了什麼。台灣目前很多人親日，這並非源自於現代人的努力，而是源自於日本先輩。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
8小時前
港女曬$2樂悠咭自稱「本小姐」 相中「1破綻」全網起疑：60歲？本尊咁回應｜Juicy叮
港女曬$2樂悠咭自稱「本小姐」 相中「1破綻」全網起疑：60歲？本尊咁回應｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
飲食
2025-12-23 12:04 HKT
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅 妻子爆閨房樂：他真的很強 曾陷百億欠債風波
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
影視圈
4小時前
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
飲食
23小時前
海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出
海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出
影視圈
19小時前
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
影視圈
21小時前
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
影視圈
18小時前
梁愛豁達面對人生最後階段 上面收通告就拜拜 憶述亡子老淚縱橫：生生死死都係我自己一個人！
梁愛豁達面對人生最後階段 上面收通告就拜拜 憶述亡子老淚縱橫：生生死死都係我自己一個人！
影視圈
5小時前