遊日注意︱日本擬設網上入境審查 收費或$150最快2028年實施

即時國際
更新時間：10:35 2025-12-24 HKT
發佈時間：10:35 2025-12-24 HKT

日本共同社引述消息報道，當地計劃導入線上入境審查制度「JESTA」，並收取2000日元到3000日元（約100至150港元）手續費，目標是在2028年度內開始實施。

相關新聞：遊日注意 | 日本擴大「二合一」入境審查 福岡機場也入列

報道指，新制度目的在於防止訪日外國人從事恐怖活動或非法就業，將在外國人入境前線上詢問逗留目的等，適用對象是免簽短期停留的國家和地區。

有望帶來手續費收入

美國、加拿大等已採用類似制度，收取約1000至6000日圓（約50至300港元）手續費，日方認為可以拿來參考。由於今年全年的訪日遊客預計首次超過4000萬人次，有望帶來一定的手續費收入。

政府擬向明年例行國會提交寫入創建該制度的《出入境管理及難民認定法》修正案。政府目前已提出多種費用用途方案，包括發生災害時用於訪日外國人的緊急應對費用等。

