Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

薩爾瓦多監獄｜「60分鐘」撤內幕報道 CBS捱批

即時國際
更新時間：09:28 2025-12-24 HKT
發佈時間：09:28 2025-12-24 HKT

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）日前突然撤下一則監獄內幕的調查報道，遭外界批評政治干預。

相關新聞：世界最恐怖監獄︱極度重犯待遇大曝光 獄警戴面罩防報復

這處惡名昭彰的監獄位於薩爾瓦多，是特朗普政府將被遣返非法移民送去關押的地點。CBS新聞節目《60分鐘時事雜誌》原定21日晚間播出調查報道，內容涉及薩爾瓦多戒備森嚴的「反恐怖主義監禁中心」（CECOT）疑似侵犯人權情況。

記者稱是政治決定

然而，CBS在播出前數小時低調宣布，該專題將延後到未來的節目播出，引發內部與外界的反彈。負責報道的記者阿方斯說，突撤報導並非編輯判斷，而是政治決定。

此時正值CBS母公司派拉蒙天空之舞與Netflix爭奪華納兄弟探索，該交易預料需獲監管機關核准。

派拉蒙行政總裁戴維的父親埃利森是特朗普的重要金主。戴維10月任命韋斯為CBS新聞網總編輯後，外界即預期CBS的新聞路線可能對特朗普政府採取較溫和立場。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
4小時前
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
影視圈
14小時前
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
影視圈
17小時前
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
飲食
21小時前
本周後期深圳最低氣溫將降至12℃，還伴有降雨。 新華社資料圖
北上注意｜冷空氣將南下廣東 深圳將迎降雨降溫「雙暴擊」
即時中國
22小時前
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-23 09:45 HKT
張文父母下跪道歉，稱兒子造成無法彌補的傷害。 中時
01:46
台北隨機傷人案｜張文遺體今解剖釐清死因 父母現身下跪道歉
兩岸熱話
17小時前
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
影視圈
18小時前
買樓收租屬不智投資｜曾智華
買樓收租屬不智投資｜曾智華
投資理財
22小時前