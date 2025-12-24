薩爾瓦多監獄｜「60分鐘」撤內幕報道 CBS捱批

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）日前突然撤下一則監獄內幕的調查報道，遭外界批評政治干預。

這處惡名昭彰的監獄位於薩爾瓦多，是特朗普政府將被遣返非法移民送去關押的地點。CBS新聞節目《60分鐘時事雜誌》原定21日晚間播出調查報道，內容涉及薩爾瓦多戒備森嚴的「反恐怖主義監禁中心」（CECOT）疑似侵犯人權情況。

記者稱是政治決定

然而，CBS在播出前數小時低調宣布，該專題將延後到未來的節目播出，引發內部與外界的反彈。負責報道的記者阿方斯說，突撤報導並非編輯判斷，而是政治決定。

此時正值CBS母公司派拉蒙天空之舞與Netflix爭奪華納兄弟探索，該交易預料需獲監管機關核准。

派拉蒙行政總裁戴維的父親埃利森是特朗普的重要金主。戴維10月任命韋斯為CBS新聞網總編輯後，外界即預期CBS的新聞路線可能對特朗普政府採取較溫和立場。