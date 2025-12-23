日本福井退役核反應爐漏輻射水 數員工或遭污染

日本福井縣敦賀市核電廠發生輻射事故，該廠為反應爐進行除役工程時，有含放射性物質的水外洩，數名員工或暴露在輻射下。日本的原子機構會在今晚開記招說明。

據日媒報道，日本原子力機構表示，敦賀市核電廠的正在除役工作的核電廠新型轉換爐原型反應爐「普賢（Fugen）」，23日有含含有放射性物質的水外洩，可能有數人因此受到輻射暴露。

相關單位指出，在輔助建築物進行拆除作業期間，氚（Tritium）的濃度出現上升，目前未確認到對外部環境造成影響。原子力機構等將於今日香港時間晚間7時舉行記者會詳細說明。