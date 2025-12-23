馬斯克xAI首列被告 紐時記者與5作家興訟 控告AI巨頭盜用著作

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新時間：12:19 2025-12-23
發佈時間：12:19 2025-12-23

美國《紐約時報》調查記者卡雷魯（John Carreyrou）等人周一提出訴訟，指控xAI、Anthropic、Google、OpenAI、Meta Platforms與Perplexity等公司，未經許可使用受著作權保護的書籍訓練AI系統。今次訴訟是多宗由作家及著作權人對科技公司提出的AI訓練侵權案之一，也是馬斯克（Elon Musk）旗下的xAI首度被列為被告。

揭發女版喬布斯騙局聞名

卡雷魯之前因揭發「女版喬布斯」霍姆斯（Elizabeth Holmes）所創血液檢測新創Theranos的醫療騙局而聞名，並撰有「壞血」（Bad Blood）一書。

馬斯克旗下的xAI惹上官非。路透社
有份提出訴訟的紐時記者卡雷魯。維基網站
有份提出訴訟的紐時記者卡雷魯。維基網站

他與其他5名作家在加州聯邦法庭提出訴訟，指控人工智能（AI）大廠非法複製他們的著作，並將內容輸入用於驅動聊天機械人的大型語言模型（LLM）。

棄集體訴訟途徑

不同於其他仍在審理的案件，這幾名作家並未選擇集體訴訟的途徑。他們表示，集體訴訟傾向對被告有利，讓公司可以與大量原告協商單一和解。

訴狀指出：「這些開發大型語言模型的業者不應如此輕易地以低廉價格，了結成千上萬件高價值的主張。」

訴狀舉例，美國AI開發商Anthropic今年8月與一群控訴該公司盜用數百萬本書籍的作家，達成首宗AI訓練著作權爭議的重大和解，和解金高達15億美元（116.3億港元）；然而，該集體訴訟案中，成員每被侵權一次僅能獲得「著作權法」（Copyright Act）法定上限15萬美元（116.3萬港元）的很小部分（僅2%）補償。

