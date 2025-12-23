英漢落藥迷姦前妻13年 夥5男同性侵 共控56項重罪

英國揭發一宗駭人聽聞的性侵案，一名男子被控在長達13年間，多次對前妻落藥性侵，甚至夥同另外5名男子犯案。警方指出，這6人合共被控56項強姦等重罪，案件震驚當地社會。

49歲的主嫌菲利普．楊（Philip Young），是英國白人公民。威爾特郡警方指，菲利普因涉及多宗嚴重性犯罪，已被法院裁定還押候審。相關指控包括多項強姦罪，以及為進行性行為而落藥、令被害人失去反抗能力等。

英國揭發一宗駭人聽聞的性侵案，警方共起訴6人。路透社

法國一宗同類性侵案件震驚國際社會，案中受害人是72歲婦人吉賽兒。路透社

受害人放棄匿名權 公開身份控訴

警方指出，菲利普另涉偷拍、藏有兒童不雅影像，以及藏有極端影像等罪名，罪行範圍廣泛。

案中受害人為48歲的喬安娜．楊（Joanne Young），她於2010年至2023年間受到性侵。她已主動放棄法律賦予的受害人匿名權，選擇公開身分面對司法程序。她和菲利普何時離婚，警方並未透露。

除了菲利普之外，警方另起訴5名男子，5人均獲准保釋。

5男同涉性侵遭起訴

這5名男子分別為47歲的黑人馬克索尼（Norman Macksoni），涉1項強姦罪與藏有極端影像；47歲白人漢密爾頓（Dean Hamilton）涉強姦、侵入性性侵與多項性觸摸；31歲白人多伊爾（Conner Sanderson Doyle）涉侵入性性侵與性觸摸；61歲白人威爾金斯（Richard Wilkins）涉強姦與性觸摸；37歲南亞裔人哈桑（Mohammed Hassan）涉性觸摸。

警方指出，6名被告周二（23日）將在英格蘭西南部斯溫頓地方法院出庭應訊。

威爾特郡警方刑事總警司史密斯（Geoff Smith）形容，這次起訴是在複雜且規模龐大的調查中，一項極為重要的進展。

檢察官掌握充分證據

他也透露，喬安娜．楊全程由受過專業訓練的警員協助，並在多次與警方及支援單位討論後，才決定放棄原本自動享有的匿名權。

英國皇家檢察署（CPS）性犯罪專案檢察官佛斯特（James Foster）指出，檢方是在警方完成長期調查後，正式授權對6人提出指控。

他強調，檢察官已確認案件具備充分證據，且符合公共利益，因此有必要進行刑事追訴，並與警方在調查期間保持密切合作。

法國同類性侵案震驚國際

法國一宗同類性侵案件震驚國際社會，72歲婦人吉賽兒（Gisele Pelicot）多來年被前夫多米尼克（Dominique Pelicot）落藥後強姦，丈夫更邀請50名陌生男子參與強姦妻子。去年12月，主謀丈夫罪名成立，判刑20年，同案另外50名共犯亦全部罪成。