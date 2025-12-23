泰柬衝突 | 柬指泰軍炮擊邊境 1中國公民受傷 華使館再發領事提醒

柬埔寨與鄰國泰國的邊境衝突持續，柬埔寨內政部表示，周一（22日）有一名中國公民因泰軍發射炮彈到柬埔寨境內而受傷。中國駐柬埔寨大使館為此再次提醒柬泰邊境地區的中國公民盡快轉移至安全地帶，並要求其他地區中國公民暫勿前往邊境地區。

柬埔寨內政部發聲明指出，泰國部隊將炮彈射進柬埔寨邊境馬德望省的平民區，導致一戶民宅全毀，並有一名中國人受傷。

柬埔寨指泰軍炮擊奧多棉吉省，造成房屋損毀。新華社

柬埔寨奧多棉吉省遭泰軍炮擊，平房被毀。新華社

柬埔寨班達棉吉省有房屋在戰火中受損。美聯社

柬埔寨內政部還說，泰軍朝柬埔寨邊境城市巴比的平民區開火，造成財產損失，遇襲區域住有柬埔寨人民與外籍居民。

柬指泰軍東盟會議後續空襲

柬埔寨國防部指控，泰方在周一東盟外長會議後，出動F-16戰鬥機，轟炸柬埔寨暹粒省與普里維希省。數小時前，泰國才宣布雙方同意周三（24日）就停火進行談判。暹粒省為柬埔寨知名景點吳哥窟所在地，聯合國教科文組織已將吳哥窟列為世界文化遺產。

中國駐柬埔寨大使館其後證實，馬德望省有一名中國公民受柬泰邊境衝突炮火波及受輕傷。中國駐柬使館已通過當事人所在公司核實相關情況，並向其表示慰問。

邊境衝突釀至少80死 100萬人流離失所

泰柬兩國本月再度爆發邊境衝突，根據官員說法，雙方動用坦克、無人機及大炮，至少造成泰方23人、柬方21人罹難，另有至少83人受傷，100萬平民流離失所。路透社則指，雙方衝突迄今釀成至少80人死亡。

泰國總理阿努廷表示，周一已與中國特使鄧錫軍會面，討論泰柬邊境衝突。

泰總理晤華特使 中方盼盡快停火

阿努廷在曼谷受訪時表示：「中國作為中立國家，不希望在本區域看到衝突。鄧錫軍不是來要求我們同意什麼事，他表達中國的意向，他們希望看到和平，而泰國對我方提出的和平必要條件抱持堅定的立場。」

中國外交部發言人林劍則表示，北京期盼泰柬雙方能盡快停火。

林劍在記者會上說：「作為柬泰兩國的朋友和近鄰，中方真誠希望柬泰雙方從維護兩國邊境和平穩定和兩國人民的根本利益出發，盡快停火止戰，重建和平。」