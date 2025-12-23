美限制進口大疆等外國無人機 大疆：違開放市場原則

美國聯邦傳播委員會（FCC）周一（22日）宣布，將中國大疆（DJI）、Autel以及所有外國製無人機和零組件納入國家安全風險列管名單，並且新型無人機未來將無法在美國獲得進口或銷售批准。大疆隨即發聲明表示，對這項決定感到失望。發言人稱，對於大疆資料安全的疑慮「並未建立在證據之上，而是反映出保護主義，這與開放市場的原則相悖，並補充，公司仍將致力於美國市場。

大疆感失望 批保護主義

FCC此舉是華盛頓近年來加強對中國無人機管控的重要升級。今年9月，美國商務部曾表示計劃公布規定，限制中國無人機進口。

大疆是全球最大無人機製造商，其在美國商用無人機市場的市佔率超過50%。路透社

大疆是全球最大無人機製造商，其在美國商用無人機市場的市佔率超過50%。大疆此前表示，美方這一決定將實質上禁止其在美國推出新型無人機。

遭列入國安風險名單

FCC認定這些公司產品對美國國家安全構成不可容許風險，納入列管名單後，未來大疆、Autel及其他外國無人機公司將無法獲得FCC批准在美國銷售新型無人機或零組件，而獲得FCC許可是進口與銷售所必須。

FCC表示，該措施不影響已獲批准的現有型號，其進口、銷售與使用均不受限制；消費者仍可合法使用此前購買的無人機。

FCC指出，今次限制行動基於白宮跨部門審查結果，認定外國無人機及零組件存在安全風險，包括未經授權的監控、敏感數據外洩及供應鏈安全漏洞等。未來，戰爭部若認定不再構成安全風險，可解除特定無人機或特定無人機類別的限制。

特朗普簽令減依賴華無人機

今年6月，美國總統特朗普簽署一項行政命令，目標在於降低美國對中國無人機製造商的依賴。

此前，美國已在2020年將大疆列入貿易黑名單，要求美國企業在與其進行業務往來前必須取得許可。2021年，美國財政部將大疆列入一份名單，禁止美國人士買賣與該公司相關的特定公開交易證券。2022年，國防部則將大疆列入與中國軍方有關聯公司的黑名單。