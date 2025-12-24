南韓IT巨頭Kakao屢遭炸彈威脅 有疑犯署名「李在明」

南韓IT巨頭Kakao位於京畿道城南市盆唐區板橋的總部大樓，近日屢遭到炸彈威脅，警方正展開調查。

Kakao總部曾於15日、17日、18日接連收到炸彈恐嚇，直至21日晚間9時51分，Kakao客服中心留言板又出現一則「已在Kakao板橋總部安裝高性能炸彈」恐嚇貼文，發文者自稱是總統李在明，揚言炸彈將在22日引爆，最後證實為虛驚一場。

警方調查發現，21日發佈恐嚇貼文的疑犯IP地址顯示為意大利，疑似使用虛擬私人網絡（VPN）發文。警方判斷類似貼文僅屬惡作劇性質，因此沒有派特種警察部隊開展搜查，而是加大對Kakao總部大樓周圍的巡邏防控力度。