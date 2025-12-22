泰柬衝突｜東盟外長會議召開 阿努廷：已控制全部目標區域

由馬來西亞召集的東盟外長特別會議周一（22日）中午在吉隆坡召開，就柬埔寨與泰國當前局勢展開磋商。泰國總理阿努廷周日（21日）宣佈，在軍事層面，泰國三軍武裝部隊已控制幾乎全部目標區域，並迫使柬軍正在撤離相關地區。

會議由馬國外長主持

今次會議由馬來西亞外交部長哈山主持，邀請多名東盟成員國外長出席，包括印尼外長蘇吉約諾、老撾外長通沙萬、新加坡外長維文、東帝汶外長本弗雷塔斯，以及汶萊第二外長拿督伊利萬和菲律賓外長拉紮羅。

哈山指出，東盟必須採取一切必要措施維護區域和平與穩定，而解決柬埔寨與泰國局勢的努力，必須超越緩和緊張局勢的範疇。

馬來西亞總理安華強調，今次會議將為兩國提供適當且建設性的平台，以開放磋商、和平解決分歧，並努力實現公正持久的解決方案。柬埔寨和泰國必須秉持對話精神、智慧行事和相互尊重，以結束緊張局勢。



阿努廷周日表示，已指示外交部在周一東盟外長特別會議上闡明泰方政策立場，泰國並非違約或侵略的一方，所有行動旨在維護國家主權和安全；泰國始終遵循國際法原則，力求在不進一步升級沖突的情況下止損。