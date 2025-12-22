俄外交部否認與南韓秘談朝鮮核問題 指有關報道意圖破壞俄朝關係

俄羅斯外交部否認曾與南韓就朝鮮半島核問題進行秘密磋商，並批評有關報道歪曲事實，意圖破壞俄朝關係。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）周六（21日）發聲明表示，俄方從未與南韓討論任何可能影響朝韓關係的問題，「更遑論朝鮮半島核問題」。

扎哈羅娃指出，早前到訪莫斯科的南韓外交部代表團，是應俄羅斯學術界邀請進行工作訪問。她批評，有媒體刻意將相關行程包裝成俄韓外交部閉門磋商，形容做法「拙劣」，目的是破壞俄羅斯與朝鮮之間的全面戰略夥伴關係。

她強調，俄方在對朝合作問題上的立場一貫且原則堅定，不受外部政治因素影響，並基於兩國的長期戰略利益。俄羅斯將根據2024年6月與朝鮮簽署的《全面戰略夥伴關係條約》，繼續推動雙邊關係發展，並指任何試圖破壞俄朝關係的行為「都是徒勞的」。

韓聯社等南韓媒體早前引述南韓外交消息人士報道，南韓外交部分管朝核問題的高級官員近日曾秘密訪問莫斯科，並與俄羅斯外交部官員進行閉門磋商，就朝核問題等涉朝事務交換意見。