據報美國委內瑞拉外海再攔截油輪 兩周內第三宗 白宮未回應

更新時間：06:19 2025-12-22 HKT
發佈時間：06:19 2025-12-22 HKT

據路透社及新華社引述美國官員報道，美國海岸防衛隊周日於委內瑞拉外海的國際水域攔截一艘油輪並登船進行檢查，為美方不足兩周內第三次針對涉委內瑞拉石油運輸船隻的行動，亦是本周末第二宗同類行動。

路透社引述一名美國官員表示，涉事油輪屬於受制裁的「影子船隊」，被指協助委內瑞拉非法規避制裁，並懸掛虛假旗幟，已被法院下令扣押。官員以匿名方式向路透社透露，行動的具體位置及船隻名稱未有公開。彭博社報道稱，被攔截的「貝拉1」號油輪懸掛巴拿馬國旗，受到美國制裁。這艘油輪21日清晨在前往委內瑞拉裝載貨物途中遭遇美方登船檢查。

英國海事風險管理公司Vanguard及一名美國海事安全消息人士指出，涉事油輪為「Bella 1」，一艘原油運輸船，已被美國財政部列入制裁名單。根據TankerTrackers.com資料，該船周日接近委內瑞拉時並未裝載原油。

白宮暫未回應有關行動的查詢。美國總統特朗普上周宣布，將對所有受制裁、進出委內瑞拉的油輪實施「全面封鎖」。其對委內瑞拉總統馬杜羅的施壓行動，除經濟制裁外，亦包括加強區內軍事部署，並在太平洋及加勒比海鄰近委內瑞拉水域進行逾20次軍事打擊，造成至少100人死亡。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）周日接受美國電視訪問時表示，早前被扣押的兩艘油輪均涉及黑市運油，向受制裁國家供油，認為相關行動不會推高美國油價。

