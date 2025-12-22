美國沃爾瑪盜竊疑犯拔槍企圖射警 槍械疑失靈 遭警員及保安制服

美國俄亥俄州康頓一間沃爾瑪（ Walmart ），一名涉嫌店內盜竊嘅男子，在安全室被扣查期間，突然拔槍企圖向執法人員開槍，所幸手槍懷疑出現故障未能發射，最終遭安全人員合力制服。

手槍疑故障 子彈未有射出

事件發生在當地周四下午，警員接報指有兩名男女在沃爾瑪內被保安攔停，懷疑店內盜竊。期間，21歲男子紐曼（ Shane Newman ）與一名女性同伴被帶到商場安全室進行盤問。初段氣氛平靜，惟紐曼突然轉身拔出手槍，對準一名執行職務的警員並扣下扳機，期間只聽到「咔嚓」的空轉聲，顯示槍械可能卡彈或未上膛。

片段顯示，疑犯多次嘗試開槍，但只傳出空響聲，未見子彈射出，警方相信槍械出現故障。在千鈞一髮之際，一名沃爾瑪保安人員即時衝前抱住疑犯，阻止其繼續行兇，警方亦迅速拔槍戒備，並將疑犯壓制在地，成功將他制服。

警方事後表示，涉案男子有前科，依法不得持有槍械，並在其身上及隨身物品中搜出違禁藥物。男子目前被控包括企圖謀殺警員、嚴重襲警、搶劫及非法持有武器等多項重罪；同行女子亦涉嫌與案有關，被控相關罪名。兩人正被扣押候審。

涉案男子目前面對包括企圖謀殺及對執法人員嚴重攻擊等多項重罪指控，案件仍在進一步調查中。警方及沃爾瑪均讚揚安全人員在關鍵時刻迅速行動，避免了更嚴重的後果。