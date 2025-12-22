Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國沃爾瑪盜竊疑犯拔槍企圖射警 槍械疑失靈 遭警員及保安制服

即時國際
更新時間：04:15 2025-12-22 HKT
發佈時間：04:15 2025-12-22 HKT

美國俄亥俄州康頓一間沃爾瑪（ Walmart ），一名涉嫌店內盜竊嘅男子，在安全室被扣查期間，突然拔槍企圖向執法人員開槍，所幸手槍懷疑出現故障未能發射，最終遭安全人員合力制服。

手槍疑故障 子彈未有射出

事件發生在當地周四下午，警員接報指有兩名男女在沃爾瑪內被保安攔停，懷疑店內盜竊。期間，21歲男子紐曼（ Shane Newman ）與一名女性同伴被帶到商場安全室進行盤問。初段氣氛平靜，惟紐曼突然轉身拔出手槍，對準一名執行職務的警員並扣下扳機，期間只聽到「咔嚓」的空轉聲，顯示槍械可能卡彈或未上膛。

片段顯示，疑犯多次嘗試開槍，但只傳出空響聲，未見子彈射出，警方相信槍械出現故障。在千鈞一髮之際，一名沃爾瑪保安人員即時衝前抱住疑犯，阻止其繼續行兇，警方亦迅速拔槍戒備，並將疑犯壓制在地，成功將他制服。

警方事後表示，涉案男子有前科，依法不得持有槍械，並在其身上及隨身物品中搜出違禁藥物。男子目前被控包括企圖謀殺警員、嚴重襲警、搶劫及非法持有武器等多項重罪；同行女子亦涉嫌與案有關，被控相關罪名。兩人正被扣押候審。

涉案男子目前面對包括企圖謀殺及對執法人員嚴重攻擊等多項重罪指控，案件仍在進一步調查中。警方及沃爾瑪均讚揚安全人員在關鍵時刻迅速行動，避免了更嚴重的後果。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
生活百科
14小時前
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
16小時前
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
12小時前
蔡思貝兩年冇拍劇罕剖白心聲 疑受王浩信緋聞影響損內地人氣 傳獲猛人照顧等嫁？
蔡思貝兩年冇拍劇罕剖白心聲 疑受王浩信緋聞影響損內地人氣 傳獲猛人照顧等嫁？
影視圈
11小時前
昨日（20日），最後一輛經皇崗口岸驗放通關的跨境貨車從香港進入內地。
皇崗口岸︱最後跨境貨車通關 貨運通道完成歷史使命︱36年珍貴照片
即時中國
15小時前
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
影視圈
9小時前
港鐵大叔手機疊手機偷拍女仔 點解部電話咁長!? 正義港女當場拆穿蠱惑手法 ｜Juicy叮
港鐵大叔手機疊手機偷拍女仔 點解部電話咁長!? 正義港女當場拆穿蠱惑手法 ｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
影視圈
6小時前
80年代男星挺巨腩開騷肥到無頸 網民：慘不忍睹 因失言風波人氣插水一度減產加入警隊
80年代男星挺巨腩開騷肥到無頸 網民：慘不忍睹 因失言風波人氣插水一度減產加入警隊
影視圈
15小時前
連鎖酒樓超值晚市優惠！$138有齊海鮮/燒味+小菜+燉湯+煲仔飯 加$28起轉龍蝦/白灼蝦
連鎖酒樓超值晚市優惠！$138有齊海鮮/燒味+小菜+燉湯+煲仔飯 加$28起轉龍蝦/白灼蝦
飲食
17小時前