Charlie Kirk槍殺案｜遺孀支持萬斯當總統 角逐2028年大選

美國已故保守派網紅查理柯克（Charlie Kirk）遺孀埃麗卡（Erica Kirk）近日在「美國轉捩點」（Turning Point USA）年度大會上，明確表態支持現任副總統范斯（JD Vance）角逐2028年總統大選。查理柯克今年9月10日在猶他山谷大學演講時遭槍擊身亡。

美國轉捩點由柯克創立，柯克今年9月遇刺身亡後，轉由埃麗卡擔任行政總裁。今次大會名為「美國節」（AmericaFest），由本月18日起舉行至21日，地點位於亞利桑那州鳳凰城。

埃麗卡在大會開幕式上致辭時表示：「我們會盡可能發揮最大號召力，幫助我丈夫的朋友范斯，競選第48任美國總統。」

柯克與萬斯是好友

柯克生前與萬斯關係密切，兩人在許多政治議題上持有相同觀點。柯克遇刺後，萬斯曾與妻子第一時間安慰埃麗卡，並透過空軍二號將柯克遺體運回故鄉亞利桑那州。

現年41歲的范斯如果當選，將成為美國史上首位千禧世代（即1980年代至1990年代中期出生人士）總統，完全符合美國轉淚點以動員青年為核心的執政理念。

美國國務卿魯比奧早前表示，他亦支持范斯做總統，如果對方爭取總統提名，自己將是第一批支持他的人。

