Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Charlie Kirk槍殺案｜遺孀支持萬斯當總統 角逐2028年大選

即時國際
更新時間：18:00 2025-12-21 HKT
發佈時間：18:00 2025-12-21 HKT

美國已故保守派網紅查理柯克（Charlie Kirk）遺孀埃麗卡（Erica Kirk）近日在「美國轉捩點」（Turning Point USA）年度大會上，明確表態支持現任副總統范斯（JD Vance）角逐2028年總統大選。查理柯克今年9月10日在猶他山谷大學演講時遭槍擊身亡。

相關新聞：Charlie Kirk遭槍殺｜美政壇最具影響力保守派新星 推動年輕選民撐特朗普

美國轉捩點由柯克創立，柯克今年9月遇刺身亡後，轉由埃麗卡擔任行政總裁。今次大會名為「美國節」（AmericaFest），由本月18日起舉行至21日，地點位於亞利桑那州鳳凰城。

埃麗卡在大會開幕式上致辭時表示：「我們會盡可能發揮最大號召力，幫助我丈夫的朋友范斯，競選第48任美國總統。」

柯克與萬斯是好友

柯克生前與萬斯關係密切，兩人在許多政治議題上持有相同觀點。柯克遇刺後，萬斯曾與妻子第一時間安慰埃麗卡，並透過空軍二號將柯克遺體運回故鄉亞利桑那州。

相關新聞：Charlie Kirk槍殺案｜美參院定10月14日為紀念日 眾院表揚柯克激起民主黨分歧

現年41歲的范斯如果當選，將成為美國史上首位千禧世代（即1980年代至1990年代中期出生人士）總統，完全符合美國轉淚點以動員青年為核心的執政理念。

美國國務卿魯比奧早前表示，他亦支持范斯做總統，如果對方爭取總統提名，自己將是第一批支持他的人。

相關新聞：Charlie Kirk槍殺案｜特朗普追授「總統自由勳章」 6人發表「不當言論」被吊銷簽證

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
傳奇女星抗腦癌3年離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
傳奇女星抗腦癌3年離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
影視圈
21小時前
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
5小時前
張栢芝驚爆已立遺囑 揀好遺照及壽衣：我隨時可以走 天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？
張栢芝驚爆已立遺囑  揀好遺照及壽衣：我隨時可以走  天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？
影視圈
2小時前
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
新盤速遞
2025-12-20 06:00 HKT
連鎖酒樓超值晚市優惠！$138有齊海鮮/燒味+小菜+燉湯+煲仔飯 加$28起轉龍蝦/白灼蝦
連鎖酒樓超值晚市優惠！$138有齊海鮮/燒味+小菜+燉湯+煲仔飯 加$28起轉龍蝦/白灼蝦
飲食
7小時前
李連杰驚傳婚變？手術後利智一舉動被指「無情」惹揣測  功夫皇帝寵妻30年交出20億身家
李連杰驚傳婚變？手術後利智一舉動被指「無情」惹揣測  功夫皇帝寵妻30年交出20億身家
影視圈
8小時前
51歲「最美港姐」曾被指顏值崩壞  晒中門大開性感照騷豐滿上圍  靚靚鵝蛋臉顏值重回巔峰
51歲「最美港姐」曾被指顏值崩壞  晒中門大開性感照騷豐滿上圍  靚靚鵝蛋臉顏值重回巔峰
影視圈
1小時前
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
影視圈
22小時前
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一燒幾個鐘成幢樓聞佢嘅香 料做冬繼續燒
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一燒幾個鐘成幢樓聞佢嘅香 料做冬繼續燒｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂｜Juicy叮
時事熱話
4小時前