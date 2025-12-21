自衛隊軍官街頭胸襲兩女 遭停職9個月懲戒處分

日本陸上自衛隊姫路駐屯地公佈，中部方面特科連隊一名三等陸曹（即下士，曹為日本軍銜）在街頭胸襲兩名女子，已對其施行停職9個月的懲戒處分。

事發於9月6日，涉案29歲三等陸曹當時在兵庫縣姫路市街頭，觸摸兩名20多歲女子胸部，於10月10日遭警方拘捕。

日媒披露，事發後，該名三等陸曹已向自衛隊表明有意退伍。

中部方面特科連隊表示，類似違反紀律行為對於自衛隊來說絕對不可接受，對此深感遺憾，將對每一名自衛隊官兵進行嚴格培訓，努力防止類似事件再次發生。