路透引述美國官員：海岸防衛隊在委內瑞拉外海再扣押一艘船隻

路透社引述三名美國官員報道，美國近日在委內瑞拉外海的國際水域攔截並扣押一艘船隻，行動由美國海岸防衛隊主導。事件發生於總統特朗普早前宣布，將對所有進出委內瑞拉、涉及制裁的油輪實施「全面封鎖」後數日，被視為華府加大對馬杜羅政府施壓的最新行動。

報道指出，今次是美國近數周內第二次在委內瑞拉附近扣押油輪，亦正值美軍在該地區加強部署之際。相關官員以匿名方式向路透社透露，行動的具體地點未有公開。五角大樓及海岸防衛隊將查詢轉交白宮處理，白宮暫未回應。委內瑞拉石油部及國營石油公司PDVSA同樣未有回應。

特朗普於本周二表示，已下令對所有受制裁、進出委內瑞拉的油輪實施「全面而徹底的封鎖」。路透社指出，自上周美方首次扣押受制裁油輪後，實際上已形成變相禁運，部分載有原油的油輪選擇滯留在委內瑞拉水域，以避免被扣押。

受影響下，委內瑞拉原油出口量自首次扣押行動後急劇下跌。分析指出，雖然不少運送委內瑞拉原油的船隻本身已受制裁，但亦有部分油輪未被列入制裁名單，例如美國石油公司雪佛龍（Chevron）仍獲授權以自有船隻運輸委內瑞拉原油。

路透社引述航運分析指出，自美國2019年對委內瑞拉實施能源制裁以來，部分石油交易商轉而依賴「影子船隊」運輸原油。根據TankerTrackers.com數據，目前在委內瑞拉水域活動的影子船隊油輪超過70艘，其中約38艘已遭美國財政部制裁，至少15艘已裝載原油或燃料。